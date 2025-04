Barcelona: virada heroica com show de Raphinha leva torcedores à loucura

Em uma tarde que parecia fadada ao desastre, o Barcelona escreveu mais um capítulo épico em sua história recente — e o protagonista foi Raphinha. Diante do Celta de Vigo, pela 32ª rodada da La Liga, neste sábado (19), o time catalão saiu de um 3 a 1 desfavorável para uma vitória por 4 a 3, com o atacante brasileiro comandando a reação: deu uma assistência, marcou dois gols e ainda converteu o pênalti da virada nos acréscimos.



LEIA MAIS: Raphinha brilha, Barcelona arrasa Dortmund e encaminha vaga nas semifinais da Liga dos Campeões

O início do jogo sugeria um roteiro tranquilo para o Barça. Ferran Torres abriu o placar logo aos 11 minutos, em bela finalização da entrada da área. Mas a resposta do Celta veio imediatamente. Borja Iglesias, em tarde inspirada, igualou o marcador em jogada rápida pela direita e, ainda antes dos 20 minutos da etapa final, completou um hat-trick fulminante. Aproveitando falhas defensivas e contra-ataques velozes, o atacante deixou o Barcelona atônito, diante de uma torcida que já começava a demonstrar impaciência nas arquibancadas.



Foi quando Raphinha resolveu mudar a história. Primeiro, encontrou Dani Olmo na área, que finalizou com precisão para diminuir o prejuízo. Pouco depois, apareceu na área para completar de cabeça um cruzamento de Lamine Yamal, empatando a partida. O Barcelona se lançou ao ataque e, nos acréscimos, Dani Olmo sofreu pênalti após revisão do VAR. A cobrança ficou nos pés de Raphinha, que bateu firme, no canto, decretando a virada e levando o estádio à loucura.



A atuação monstruosa do brasileiro repercutiu de imediato nas redes sociais. O nome de Raphinha dominou os comentários no X (antigo Twitter), com torcedores exaltando sua atuação histórica. Alguns chegaram a pedir a Bola de Ouro, enquanto outros destacaram a emoção de ver o técnico Hansi Flick correndo em direção ao atacante logo após o apito final. Para muitos, foi mais uma prova de que o futebol do Barcelona passa diretamente pelos pés do camisa 11.



Com o resultado, o Barcelona chegou a 73 pontos e manteve sete de vantagem sobre o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Mais do que os números, a partida reafirmou algo que os torcedores já sabem: com Raphinha inspirado, o improvável se torna possível.