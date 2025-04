Paixão de Cristo leva 2.000 fiéis ao Santuário Senhor do Bonfim

Nem mesmo a chuva impediu as cerca de 2.000 pessoas de assistirem, na noite de ontem (18), Sexta-feira Santa, à tradicional encenação da Paixão de Cristo, promovida pelo núcleo de artes cênicas do Santuário Senhor do Bonfim, no Parque das Nações, em Santo André. A apresentação teatral teve início por volta das 20h, com duração de aproximadamente duas horas.

A encenação, que acontece há 25 anos no Santuário do Bonfim, mesmo trazendo a temática principal da morte de Jesus Cristo, em cada edição exibe uma nova nuance. Este ano, a apresentação foi narrada com base em João Batista, primo de Jesus, cuja missão foi preparar o caminho para a conversão do povo. O elenco deste ano foi composto por aproximadamente 100 pessoas da comunidade, que estão ensaiando desde janeiro.

Uma das organizadoras do evento, Lucimeire Lima, explicou que todo ano a história é contada por uma visão diferente, sem fugir da tradição da Igreja Católica, mas trazendo fatos marcantes da trajetória de Jesus Cristo que tenham relação com seu julgamento e sua morte. “A Paixão de Cristo tem um tema fixo, mas temos também a parte poética. Hoje (ontem), nós estamos aos olhos de João Batista, que preparou o caminho de Jesus. Mostramos o nascimento de Jesus Cristo, assim como o de João Batista, que veio primeiro para preparar o caminho. Foi ele quem batizou Jesus Cristo”, contou.

Pela primeira vez, em 25 anos, foi incluída na encenação o casamento de Maria e José, pais de Jesus Cristo. A trilha sonora do evento foi executada ao vivo por banda da própria comunidade e ajudou a compor a emoção do momento.

A analista de logística Rocibele Rocha, 41 anos, mora no Parque das Nações e acompanha a encenação da Paixão de Cristo do Santuário desde a primeira apresentação. Durante esses 25 anos, por cerca de 12 fez parte do elenco e, nesta edição, esteve presente como espectadora.

“Um dos papéis mais impactantes que representei foi o de Maria Madalena. Já é muito emocionante assistir, ainda mais participar. Nos preparamos desde o início do ano, ensaiando todos os domingos. É uma dedicação nossa para Jesus e é muito gratificante ver depois o resultado. Hoje (ontem), infelizmente, a chuva atrapalhou um pouco e, mesmo assim, o público não deixou de vir. É algo muito impactante ver as pessoas aqui mesmo debaixo de chuva. É muito bonito. A cada ano, eles aperfeiçoam mais. É uma linda oração que toca o coração de muita gente”, definiu.

EM FAMÍLIA

O casal de Santo André Maria Vera Pedrosa, 58, professora, e Vanderlei Gomes, 60, aposentado, também participa do momento desde a primeira apresentação. Eles, inclusive, casaram no Santuário Senhor do Bonfim e trazem todo ano a filha, a engenheira de dados Giovana Pedrosa, 21, para assistirem juntos. “É um momento para lembrar o quanto esse homem sofreu para nos deixar a salvação. E o quanto Maria sofreu vendo seu filho ser crucificado”, enfatizou Maria Vera.

Outro casal de andreenses que não perdem em nenhum ano a apresentação é a operadora de caixa Adriana Silva Alves de Souza, 27, e o auxiliar de logística Williams Cesar Campos, 29. “Frequentamos aqui há seis anos, desde que nos casamos. Eu estava trabalhando e vim correndo para chegar a tempo. Faça chuva ou faça sol, estamos aqui assistindo juntos. É uma data triste e feliz ao mesmo tempo, que nos emociona bastante”, avaliou Adriana.