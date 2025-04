Jeferson Leite, do PT, é uma das apostas de Taka nas redes sociais

Mais bem votado entre os 21 vereadores de Diadema, com 7.782 eleitores na última eleição, Jeferson Leite (PT) é uma grande aposta do prefeito Taka Yamauchi (MDB) nas redes sociais. A interlocutores, o emedebista exalta o apoio do petista nas plataformas digitais e o considera o 17º integrante da base governista, que recentemente se tornou a maioria no Legislativo. Entretanto, o parlamentar é alvo do conselho de ética do PT, exatamente por não seguir a orientação da bancada: ser oposição ao governo.

Segundo aliados de Taka, Jeferson Leite sempre foi considerado um vereador governista extraoficial, mesmo quando o prefeito tinha minoria no Parlamento. A atuação do petista nas redes sociais também é um grande chamariz para a gestão do emedebista, com muitas publicações de um ao lado do outro, além de divulgações das obras e intervenções da administração municipal.

Para Taka, a parceria com Jeferson Leite é satisfatória e por isso tem dito a colegas que não se preocupa com a deliberação da bancada do PT. Na visão do emedebista, o papel do petista nas redes sociais é de grande ajuda para sua gestão.

Se o prefeito está feliz com Jeferson Leite, os quatro colegas da bancada do PT não podem dizer o mesmo. Presidente do diretório municipal do partido, o vereador Josa Queiroz repreende a postura do colega. Segundo o legislador, existe uma deliberação da legenda para que os parlamentares petistas sejam oposição a Taka e sigam uma decisão em conjunto da bancada, sob liderança de Patty Ferreira.

Todavia, Jeferson Leite não segue a orientação dos colegas e, por essa razão, sofreu uma advertência da executiva municipal do PT. “Após todas essas decisões, o vereador insiste em flertar com o prefeito, em clara demonstração de descumprimento das orientações do partido, sob o argumento que tem um mandato a serviço da população, como se os outros mandatos da bancada não estivessem a serviço da população”, contestou Josa.

Diante da conduta reiterada de apoiar a administração Taka, o diretório do PT de Diadema se reuniu na última quinta-feira (17) e aprovou a abertura do processo de comissão de ética contra Jeferson Leite. Os passos a seguir são coletar todas as publicações do vereador nas redes sociais e colocar em pauta a postura dele no Parlamento.

Exatamente a atuação do vereador no plenário entrará na fase mais decisiva agora, visto que Taka, enfim, alcançou a maioria dos vereadores na Câmara, ao dissolver o G10, antes um grupo de dez vereadores independentes, mas agora governistas. Dessa forma, a tendência a partir de agora é que o Paço passe a enviar projetos de lei para apreciação dos parlamentares, o que pode gerar ainda mais um conflito entre Jeferson Leite e a bancada do PT.

Tal situação já ocorreu antes, como no requerimento acusando Taka de abrigar casos de nepotismo no governo - que é negado pelo Paço -, assinado pelo G10 quando ainda era desgarrado do emedebista, e por quatro vereadores petistas. Na ocasião, Patty orientou que toda a bancada assinasse o documento, mas Jeferson Leite se recusou.

Procurado pelo Diário, o vereador disse que não iria comentar a decisão do partido, para se resguardar juridicamente.