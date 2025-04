Alex Manente garante recursos a programa para mães atípicas em Sto.André

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base eleitoral no Grande ABC, durante encontro com o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), garantiu recursos para a reforma dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e a programa voltado a mães atípicas na cidade.

O deputado afirmou ao Diário que aguarda o envio do projeto por parte da Prefeitura com o valor final para destinar os recursos.

Além de recursos para Santo André, o cidadanista já havia se comprometido a destinar R$ 18,5 milhões das emendas impositivas para a construção de um complexo voltado a saúde mental na região, após o Diário lançar campanha destinada a ampliar a assistência aos pacientes que sofrem com doenças e transtornos psiquiátricos.

Durante o anúncio dos recursos, o deputado federal ressaltou o trabalho realizado em prol da saúde mental enquanto Gilvan estava à frente da Secretaria de Saúde da cidade na gestão do então prefeito Paulo Serra (PSDB). Alex parabenizou o andreense pelas ações preventivas em relação à saúde mental que conseguem atingir todos os munícipes. “Santo André, com certeza, está em boas mãos.”

Gilvan agradeceu ao cidadanista os recursos e pelo olhar diferenciado e específico para com a saúde mental. “O deputado Alex Manente contribui todos os anos (com a cidade) e este o fez de uma forma muito especial para a saúde mental. Vai destinar emendas para a reforma de nossos centros psicossociais e à criação de um programa completo para as mães atípicas”, pontuou.

Durante a agenda, Alex Manente reafirmou o envio de recursos para a construção de um Pronto-Atendimento da Saúde Mental que vai beneficiar a população de todo o Grande ABC. “Falo sem medo, vamos transformar a região em referência na saúde mental para o Brasil”, afirmou o deputado.