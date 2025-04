Novo Superman emociona fãs e marca renascimento da DC em vídeo especial

A DC não está apenas apresentando um novo Superman — está recomeçando do zero. Em um vídeo de bastidores lançado nesta sexta-feira (18), data simbólica conhecida como Superman Day, James Gunn e todo o elenco e equipe criativa mostraram que estão colocando o coração em cada detalhe do novo longa, que promete dar o pontapé inicial em uma nova era para o universo cinematográfico da DC.



O vídeo é mais do que uma simples espiada no set: é uma carta de intenções. Nele, o diretor e roteirista James Gunn compartilha uma memória afetiva que explica sua conexão com o personagem: “Quando criança, eu adorava a pureza do Superman. Naquela época, eu estava começando a entender o que eram filmes.” Não era só uma lembrança nostálgica. Era quase uma premonição. “Eu estava tentando achar um jeito há anos. É um personagem nobre e bonito”, diz, em um dos trechos do vídeo.



Segundo o produtor Peter Safran, o projeto nasceu de forma orgânica. “James não sabia que o Superman estava no futuro dele. Não sabia que era esse que ele deveria fazer. Ele ligou e disse: ‘Já sei como fazer, eu sei do que quero falar’”, relembra.



David Corenswet, o novo Superman, aparece sorridente nos bastidores. “Tem sido uma semana e tanto no escritório”, brinca, vestindo o icônico uniforme com uma capa que já foi exaltada nas redes como “quadrinho puro”. Em outro momento, solta com humor: “Eu uso meu calção por cima da calça. É libertador.” Para ele, esse é só o início: “Estamos apenas começando e já mergulhamos fundo no mundo DC. É o início de uma aventura totalmente nova, um universo totalmente novo.”



Rachel Brosnahan, que vive Lois Lane, celebra a química do elenco. “Bem-vindos ao Planeta Diário. É muito divertido ter o grupo todo reunido.” E também destaca o espírito do filme: “Superman é um personagem do bem. Que é cheio de esperança. Salva as pessoas porque é a coisa certa a fazer. E precisamos um pouco mais disso.”



Nicholas Hoult, agora como Lex Luthor, define os roteiros de Gunn como únicos e profundamente tocantes. Já Nathan Fillion, que interpreta o Lanterna Verde Guy Gardner, reforça o que parece ser um mantra nos bastidores: “James e suas histórias… ele faz com o coração.”



E o coração também está nos efeitos. Literalmente. Nada de tela verde dominante — o que vemos são cenários reais, estruturas físicas e um capricho técnico que deixou os fãs em êxtase. “Superman com cenários e efeitos práticos. TELA VERDE AQUI NÃO”, escreveu um internauta. Outro complementou: “O filme do #Superman cheio de efeitos práticos maravilhosos, surrou a concorrência que usa CGI até em uma colher kkkk. Os haters caladinhos agora, amooo.”



Entre os personagens secundários que também chamaram atenção estão a Mulher-Gavião, vivida por Isabela Merced, e Metamorfo, interpretado por Anthony Carrigan — ambos elogiados por figurinos, maquiagens e efeitos práticos impressionantes. “Que primoroso esse Metamorfo de efeitos práticos”, destacou um fã. Já outro celebrou: “É ELA! Isabela Merced como Mulher-Gavião em #Superman”.



Frank Grillo, que viverá Rick Flag Sr., não esconde a empolgação: “Superman foi meu primeiro super-herói. A primeira aparição foi nos quadrinhos, e será um divisor de águas.” O mesmo tom otimista ecoa nas palavras de Edi Gathegi, o Sr. Incrível, que define o projeto como o “começo do futuro” e vibra ao mostrar partes do interior de sua nave em cena: “O INTERIOR DA NAVE DO SR. INCRÍVEL!”



Com um elenco afiado, uma equipe apaixonada e uma estética que promete resgatar o encantamento dos super-heróis com um toque moderno, o novo *Superman* não é só um filme. É o início de um universo que pretende restaurar a grandiosidade da DC nos cinemas. Ou, como resumiu um fã nas redes: “David Corenswet como #Superman é um dos casts mais majestosos da história dos filmes de super-heróis.”



E, se depender da emoção nos bastidores, da entrega do elenco e da comoção online, o Homem de Aço já decolou. E não pretende mais aterrissar.