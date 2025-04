BBB 25: último paredão mobiliza mutirão de Vitória Strada e Renata

A reta final do BBB25 está pegando fogo e promete fortes emoções até o último segundo. Após a vitória de Guilherme na prova decisiva, o último paredão da temporada está formado com Renata, Vitória Strada e João Pedro disputando as duas vagas restantes no Top 3. O apresentador, Tadeu Schmidt, deve validar a prova na noite desta sexta-feira (18) e liberar os votos. Mas se depender das redes sociais, essa decisão já tem um alvo claro: João Pedro.



Torcidas de Vitória e Renata se mobilizaram para garantir a presença de suas favoritas na final. A tag #ForaJoaoPedro rapidamente tomou conta do X (antigo Twitter), impulsionada por comentários afiados e uma verdadeira convocação à guerra entre fandoms. “Se você torce pela VITÓRIA nesse paredão é #ForaJoaoPedro, qualquer coisa diferente disso é arriscar a vaga dela na final”, alertou um perfil. A estratégia é clara: garantir que duas mulheres cheguem à grande final e evitar que João Pedro surpreenda.



A movimentação das torcidas, especialmente da atriz Vitória Strada, mostra que o jogo virou pessoal. “Por estratégia temos que ser fora João Pedro, deixem o orgulho de lado porra”, escreveu outro usuário. A tentativa de união entre os grupos antes rivais é quase uma campanha diplomática. “Proponho uma trégua entre ballet x straders, vamos eliminar o caipira e deixar duas mulheres que merecem a final, bora”, disse um fã. O comentário reflete bem o espírito do momento: não há espaço para indecisão, e qualquer voto que não seja contra João Pedro é visto como traição.



As hashtags se espalharam, os mutirões se intensificaram e os argumentos, muitos deles emocionados, não param de surgir. “Vamos deixar as bests, por favor”, pediu uma fã. Outro completou: “Ir em fora Renata é burrice demais… essa configuração é #ForaJoaoPedro. Quem discorda é porque não torce realmente pra Vitória. O jeito é aceitar ela na final e tirar o berimbau.” O apelido, claro, é uma provocação ao estilo pacato do participante, que vem dividindo opiniões desde o início da temporada.



A pressão nas redes é tamanha que alguns internautas se voltaram até contra aliados antigos. “Imagina se dizer strader e falar que torce pra Vitória e ir contra o posicionamento do oficial no paredão mais importante dela? Desde já somos #ForaJoaoPedro. Quem não concordar, que não concorde, só não atrapalhem e NÃO dividam votos”, escreveu uma seguidora, indignada com a possibilidade de dispersão de votos.



Enquanto isso, a torcida de João Pedro se mantém discreta, mas ainda existe quem acredite em uma virada. A votação segue aberta, e como o histórico do programa já mostrou outras vezes, tudo pode mudar. Por ora, a internet está em campanha total, e o clima é de decisão. “Essa torcida do ballet jura que tá arrasando né? Não eliminaram a Vitória nos primeiros paredões e acham mesmo que vão conseguir nesse. POIS AGORA É GUERRA! PRA CIMA DELES”, cravou uma fã, deixando claro que ninguém vai descansar até o resultado final.



Entre trégua estratégica, rivalidades históricas e votos emocionados, o último paredão do BBB25 se tornou um campo de batalha digital. E, como sempre, o destino dos finalistas está nas mãos do público.