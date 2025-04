Signos: veja horóscopo deste sábado (19) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 19 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Pode pintar serviço ou assuntos de rotina para resolver neste sábado, por isso, respire fundo e cuide das suas obrigações antes de se divertir. Com a entrada do Sol em Touro nesta tarde, sua vida social tem tudo para ficar mais animada e podem surgir convites para sair ou marcar um encontro, graças à sua popularidade em alta.Bom humor e mais confiança deixam a vida com o par muito mais gostosa.

Cor: Bege.

A Lua segue linda em seu paraíso astral e o sábado tem tudo para ser recheado de programas animados e divertidos. A sorte também está ao seu lado e vale fazer uma fezinha, mesmo que seja em um sorteio ou rifa. O Sol entra em Touro à tarde e traz o desejo de se aventurar mais e desbravar novos lugares. À noite, porém, Marte e Netuno podem diminuir o seu pique e estimular o desejo de se isolar em alguns momentos. Que tal programar algo caseiro, mas romântico?

Cor: Magenta.

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer deste sábado (19)



Veja horóscopo deste sábado (19) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Você começa o sábado mais apegada às suas coisas em casa e vai curtir a companhia da família neste feriadão prolongado. Ainda bem que, à noite, as estrelas protegem as amizades e os relacionamentos, ativando seu lado mais animado.O Sol está de mudança para Touro à tarde e avisa que a atração física deve crescer, sinal de muito prazer no romance.

Cor: Preto.

Logo cedo, você estará mais comunicativa e pode se divertir em companhia das pessoas mais próximas ou em um passeio por aí. À tarde, o Sol se muda pra Touro e traz mais energia e calor para os relacionamentos. Bora lá entrar em contato com todo mundo que você ama e agitar este feriado prolongado.

Cor: Goiaba.