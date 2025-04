Ribeirão Pires. A Igreja e os bairros. Jardim Valentina. Parque do Governador. História em construção.

Em busca de dois processos da Prefeitura de Ribeirão Pires: 1.549/1963 e 1.668/1966.

Podem estar aí as respostas que o padre Hamilton procura.

Desde o ano passado assumi a Paróquia São José de Ribeirão Pires e estamos lutando por aqui.

Em 30 de novembro uma de nossas comunidades fará 50 anos, a Comunidade Imaculada Conceição do Jardim Valentina, e estou com bastante dificuldade de fazer alguma pesquisa sobre o bairro.

Fui à Prefeitura de Ribeirão e eles não têm informações, pois foi um loteamento de quando a cidade era Santo André. Fui à Prefeitura de Santo André, abri um protocolo e eles me responderam que não tem nada sobre o tema.

“Memória” tem algum caminho para me elucidar algo sobre os bairros Jardim Valentina e Parque do Governador?

Sei que o Jardim Valentina era o bairro dos operários das Indústrias Eletrocloro, loteado na década de 1940.

Já do Parque do Governador as informações são bastante imprecisas, mas creio que foi na década de 1950, antes da emancipação, pois não consta dos bairros registrados pela prefeitura de Ribeirão.

Padre Hamilton Gomes do Nascimento- Ribeirão Pires

MEMÓRIA RESPONDE

Prezado padre Hamilton. Em primeiro lugar, a gratidão dos memorialistas pela sua participação no encontro realizado em 4 de abril na querida Ribeirão Pires.

Sobre os dois loteamentos vizinhos, “Memória” localizou, quase 30 anos atrás, na Garagem Municipal de Ribeirão Pires, informações sobre eles.

PARQUE DO GOVERNADOR

Processo PMRP nº 1.668/1966. O loteamento já existia em 1966. Estava sendo alterado, em consequência da topografia acidentada. A área original, de 307 mil m2, foi reduzida a 288 mil m2.

A área fazia parte do Sítio Adalgisa ou Sitio dos Monteiros. A maior parte do loteamento fica em Ribeirão Pires e uma parte menor em Rio Grande da Serra. Pelo lado Norte seu limite é o Jardim Valentina, da antiga Associação Beneficente Elclor ou Eletrocloro – e aqui bate com as informações citadas pelo senhor.

Na nova configuração do bairro, eram projetadas 18 ruas, todas entrosadas entre si e com o Jardim Valentina.

Vale a pena solicitar à Prefeitura de Ribeirão Pires uma cópia deste processo. A planta anexa a ele mostra que o novo quadro, com suas 21 quadras, possuía uma praça destinada à igreja Nossa Senhora Addolorata (Nossa Senhora das Dores).

Aparecem como proprietários: Dr. Leão Benedito de Araujo Novaes e Manetta Empreendimentos Imobiliários Ltda. Engenheiro autor do projeto: João Oscar Bamberg.

JARDIM VALENTINA

Outro processo que poderia ser pedido à Prefeitura de Ribeirão Pires é o 1.549, de 1963, que trata do Jardim Valentina, loteado pela Associação Beneficente Elclor, voltado a atender os funcionários da empresa.

Em 1996, quando tivemos acesso aos processos administrativos da Prefeitura de Ribeirão Pires, conhecemos Rodolpho Moreira e sua esposa Almerinda, pioneiros do Jardim Valentina.

Sr. Rodolfo confiou à Memória uma série de fotografias, expostas na ocasião pelo Museu Municipal Família Pires. Foram as fotos dos tempos iniciais do Jardim Valentina, a partir de 1964.

Crédito das fotos 1 a 5 - Acervo: Rodolfo e Almerinda Moreira; reproduções: João Henrique Medice

NASCE UM BAIRRO.

Jardim Valentina em seus primórdios

1 – 1964, a primeira rua

2 – 1965, as primeiras casas

3 – 1965 (junho), inauguração do parquinho

4 – 1967, o terceiro grupo de casas

5 – 1967 (maio), no campinho de futebol, o menino Raul Silveira, filho de Vicente Silveira e que se formou médico

