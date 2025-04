Um casarão. Na Av. Portugal. Que se chamava Rua Municipal. Veraneio ensaiado. Patrimônio preservado.

“Vidas aperfeiçoadas abraçando Santo André. Por Deus são abençoados bairros e cidades com fé”.

Versos do poema “Abraçando Santo André”, de José Silva (volume 2 de ‘Poemas da Cidade’ - Ed. Coopacesso, 2015).

José Silva nasceu em Andradina (SP). Foi vereador e vice-prefeito de Santa Rita D’Oeste (SP). Bacharel em Administração de Empresas e em Direito.

Escreve Maria Claudia, criadora e gerente do blog Santo André Ontem e Hoje:

Encontrei esta foto com escrita, frente e verso, no acervo da Unicamp. A Rua Municipal 28, era antigo nome da Av. Portugal. Confrontei a foto com a foto da Chácara Mimosa e bingo! É ela.

Eu nunca tinha visto esta foto antes. Há outras mais com close na casa, sem essa área verde. Se observar, a segunda foto no anexo é a planta da casa.

NOTA DA MEMÓRIA – São três casas do tipo, a Mimosa (Avenida Portugal) e a Amarela, na Fundação Santo André, e a da Chácara Silvestre, em São Bernardo. As três provavelmente edificadas na década de 1920, portanto há um século.

Professores Enrique Staschower e Ana Amaral Bueno, da Arquitetura da FSA, em colaboração com o professor Antonio de Andrade, desconhecem a existência da planta da Casa Amarela, hoje sede da Reitoria da Fundação Santo André. Mas acreditam que o imóvel seja da década de 20.

A descoberta da Maria Claudia na Unicamp completa-se com a planta, quase imperceptível e, infelizmente, sem data.

Louvores às Diretorias e Conselhos Fiscal e Deliberativo do Primeiro de Maio FC, que preservaram este verdadeiro patrimônio histórico de Santo André e Grande ABC.

A Chácara Mimosa e o Sítio Tangará, onde está a Casa Amarela, pertenceram à família de Charles Murray, e a Chácara Silvestre à família Simonsen, parente dos Murray. Assim vai-se construído a Memória do Grande ABC, que é fascinante.

NOSSO RANCHO. Avenida Municipal 28. Santo André (Estação São Bernardo). São Paulo Railway; 8.100 metros quadrados

NAS ONDAS DO RÁDIO

Leônidas da Silva.

O craque carioca.

Que também brilhou em São Paulo.

E defendeu o Brasil.

Texto: Milton Parron

Leônidas da Silva, o “Diamante Negro”, parou de jogar futebol em 1949 quando defendia o São Paulo FC, clube que o havia contratado em 1942.

Leônidas começou a jogar muito jovem defendendo o São Cristóvão, clube do bairro carioca onde nascera em 1913.

Profissionalizou-se no Bonsucesso e teve passagens, com destaque, no Vasco da Gama, Botafogo e Flamengo e nos três conquistou títulos cariocas.

Pelo São Paulo foi campeão em cinco ocasiões. Também defendeu a seleção brasileira nos mundiais de 1934 e 1938.

Quando deixou de jogar se tornou auxiliar técnico de Vicente Feola no São Paulo FC e, em 1951, assumiu o comando técnico do Tricolor.

Convidado pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho, Leônidas deixou os gramados e tornou-se comentarista esportivo na Rádio Panamericana que pertencia ao próprio Dr. Paulo e que, a partir de 1965, virou Jovem Pan.

Convivi com Leônidas durante uns dez anos no meu início de carreira, também naquela emissora.

No programa “Memória” deste final de semana, muitas histórias do nosso futebol serão contadas pelo próprio Leônidas, registradas em inúmeras gravações que fiz com o saudoso colega.

Também serão apresentados alguns dos gols que ele marcou pelo São Paulo, músicas feitas em sua homenagem nos anos 30 e 40 e a dura aventura que os jogadores enfrentaram nos mundiais de 34 e 38.

Para muitos, Leônidas foi melhor que Pelé, para outros, foi no mínimo igual ao “rei”.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

LEÔNIDAS. Popularizou o lance da ‘bicicleta’

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 19 de abril de 1995 – Edição 8991

MANCHETE – Economia do Grande ABC cresce 6,8%.

Índice apurado com base na arrecadação do ICMS de 1994 era 1,9 ponto maior que o crescimento do PIB de 1993.

CULTURA & LAZER – São Caetano integrava o Mapa Cultural Paulista. Suas atividades fariam parte do projeto da Secretaria Estadual de Cultura, que previa intercâmbio entre municípios.

MEMÓRIA – A Turma do Lixão de São Bernardo.

EM 19 DE ABRIL DE...

1890 - Inspetoria de Terras e Colonização tomava as seguintes decisões referentes à Freguesia de São Bernardo:

1 - Aprovava requerimento de Francisco de Paula Martins, encarregado do Núcleo Colonial de Ribeirão Pires, que pedia 15 dias de licença.

2 - Informava a Victorio Ferrari para que aguardasse resposta ao seu pedido de concessão de um lote em São Bernardo.

3 - Deferia requerimento de Angelo Tandolli, que pedia um lote de terra em Ribeirão Pires.

1970 - Inaugurado o Centro de Emergência da Faisa (Fundação de Assistência à Infância), em Santa Terezinha.

1985 - Fundada a Associação Santo Inácio para Integração do Trabalhador Especial, no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo.

