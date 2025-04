Obituário - 20 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Luiz Martinelli, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eunice de Lima Pereira, 86. Natural de Lavínia (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vamil Ambrósio, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Mangolin Molero, 82. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yvonne Pereira de Magalhães, 81. Natural de Sales (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marisa Mitiko Nagaoka, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alencar Ribeiro Marques, 69. Natural de Baldim (Minas Gerais). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carla Eloísa da Silva Pereira, 60. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Maria Rodrigues Ramalho, 77. Natural de Medeiros Neto (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Manoel Baptista de Oliveira, 92. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Juliana Fernandes Toretto, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Lindaura da Rocha Pereira, 94. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Vicente Pereira Bahia, 79. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Jovenil Angelo Cazal, 70. Natural de Tenente Portela (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Mendes, 69. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Dalva Finco da Silva, 82. Natural de Santo André. Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.