Obituário - 19 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Benedita Aparecida Salvador, 85. Natural de Guariba (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Martins Duarte de Souza, 79. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ginésio Antunes de Moraes, 73. Natural de Mauá. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio João Olivio, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ludovice Rossetti, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Roseli Loredo Alves, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Thomaz Bella Rueda, 95. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Patente, na Capital. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria das Graças Felix Feitosa, 76. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Helena Almeida Penteado, 102. Natural de Araraquara (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Ivonete Galvão de Oliveira, 82. Natural de Sanharó (Pernambuco). Residia no Jardim Takebe, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maximiano José dos Santos, 81. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.