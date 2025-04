Palavra do Leitor - 15 de abril de 2025

Nossa Saúde Mental

‘Grande ABC deixa de desejar no trato com saúde mental’ (Primeira Página, dia 13). O editorial da capa do Diário, ‘Mente sã, corpo são’, luta por um hospital público para a saúde mental na região. Doenças e transtornos afligem milhões de brasileiros, com destaque para a nossa população, que relata pedido de socorro, totalmente desassistida. Chega a ser alarmante. Neste propósito, é bem-vinda a mobilização da sociedade civil, por meio de entidades de classe, igrejas, empresários, profissionais da saúde, hospitais públicos e privados. O momento exige providências imediatas, com formação de equipes multidisciplinares e convênios com clínicas especializadas para atenuar o sofrimento dessas famílias. Concomitantemente, caberá ao Consórcio Intermunicipal, representado pelo Sr. Marcelo Lima e os respectivos prefeitos, gestão junto aos governos estadual e federal visando a instalação do hospital público da saúde mental na região, com celeridade, diante do alarmante quadro aqui destacados. A depressão é o mal do século. Aguardamos com muita expectativa o êxito desta campanha.

Ronaldo Duran

Santo André

Cem dias –1

‘Câmaras dão aval a 83 projetos de 6 dos sete prefeitos em 100 dias’ (Política, dia 13). Passados 100 dias de legislatura, os vereadores do Grande ABC aprovaram em definitivo 184 projetos de lei. Melhor do que analisar quantidade seria analisar a qualidade dos projetos, quais destes impactam realmente o dia a dia da população, isto sim é o que interessa. De maneira geral a vereança é ativa para propor nomes a logradouros, moção de apoio ou repúdio, prestar homenagens duvidosas, brigar em plenário e acabar em delegacia etc. Quantidade não significa qualidade.





Walmir Ciosani

São Bernardo





Cem dias – 2

‘Marcelo Lima celebra 100 dias no comando do Paço de São Bernardo com emenda de R$ 1 mi de Ana Carolina’ (Primeira Página, dia 12). Manchete deste ilustre jornal fala dos 100 dias de governo do atual prefeito de São Bernardo, porém, a principal das promessas eleitorais está longe de acontecer. Ele prometeu colocar a casa em ordem nas Secretarias de Saúde, Segurança Urbana e Educação, mas o que se vê é a desculpa de que a Prefeitura está sem dinheiro para começar a cumprir as promessas. Se está sem dinheiro por que não diminui o excesso de cargos comissionados e funções gratificadas da Prefeitura? A cidade inteira sabe que São Bernardo é um dos maiores cabides de emprego, fora as mordomias. Muitos foram beneficiados com a antiga e nefasta Lei Minerva, que provocou um descalabro salarial entre os funcionários públicos. Mesmo sendo revogada deixou os benefícios para sempre. Como exemplo, o guarda-civil municipal em início de carreira recebe menos de três salários mínimos. Isso na verdade é mais ajuda de custo do que um salário decente que possa suprir as necessidades de um profissional da segurança pública que diariamente coloca sua vida em risco para proteger os munícipes. Além dos outros profissionais da saúde e educação que estão com os salários defasados desde a legislatura passada, e o resultado disso é a busca dos profissionais da cidade em concursos na região e até em outros Estados, e corre o risco da cidade ficar um caos com a falta de profissionais em diversas áreas em breve.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Tarifaço

Lula precisa passar para a população que o Brasil está imune às ameaças de Trump, mas na real está morrendo de medo. O Brasil vai sofrer as consequências, mas declarar isso não pega bem, principalmente por um presidente que está vendo sua popularidade derreter e se acha a cereja do bolo. O povo já percebeu que são dois Lulas. Um fala para o mercado e o outro fala para o povão.

Izabel Avallone

Capital

Valor do voto

Antigamente existia o voto de cabresto – compra de votos com utilização da máquina pública. Modernamente existem as tais isenções para tudo que der votos!

Tania Tavares

Capital