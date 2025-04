Menos da metade dos vereadores acompanha audiência sobre LDO

Somente 13 dos 28 vereadores de São Bernardo acompanharam na noite da última segunda-feira (14) a audiência pública sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), na Câmara Municipal. A plenária levou aproximadamente 40 minutos, sem nenhum questionamento por parte dos parlamentares aos representantes do governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos). Agora, o passo seguinte da gestão é encaminhar a proposta, que prevê um orçamento de R$ 7,044 bilhões para o exercício 2026, até o fim deste mês ao Legislativo.

Presidida pelo vereador Ary de Oliveira (PRTB), a audiência pública teve maior presença de integrantes da administração municipal do que dos próprios parlamentares. Na mesa, a maior representante do Paço foi a secretária da Fazenda, Tatiana Rebucci, acompanhada pela diretora de departamento da Pasta, Larissa de Marco, que apresentou os números aos espectadores.

Com a planilha financeira estimada em R$ 7,044 bilhões, São Bernardo espera um crescimento de 4,77%, em comparação aos R$ 6,724 bilhões planejados para este ano. As secretarias com as maiores receitas seriam Educação (R$ 1,479 bilhão), Saúde (R$ 1,403 bilhão) e Transporte, Mobilidade e Infraestrutura (R$ 617,7 milhões), enquanto a Pasta da Mulher tem a menor receita projetada, com R$ 1,7 milhão.

Entre as principais fontes de receitas aguardadas para 2026, estão ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com R$ 1,113 bilhão, seguido de ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) por meio de R$ 1,039 bilhão e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), estimado em R$ 739,4 milhões.

Segundo Tatiana, as projeções orçamentárias para 2026 denotam um cenário administrativo mais fácil para o prefeito. “Estamos trabalhando (hoje) com muita contenção de despesa, para que a gente consiga fechar o ano com todas as despesas liquidadas. A partir de maio, começamos a planejar o PPA (Plano Plurianual), que aí sim contemplará os programas e ações do plano de governo do Marcelo Lima. Então, ano que vem entramos com toda a força”, considerou.