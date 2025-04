Samsung interrompe atualização One UI 7 após problemas no Galaxy S24

Nesta segunda-feira, 14, a Samsung suspendeu, temporariamente, a atualização One UI 7 após problemas envolvendo segurança, bloqueios de aparelhos, usabilidade do sistema e consumo de bateria. A distribuição do software havia sido iniciada há apenas uma semana. Procurada pela reportagem, a companhia sul-coreana não comentou o assunto.

Segundo veículos internacionais, foram vários os problemas com o novo sistema. Alguns usuários relataram que, com a atualização, não estavam conseguindo desbloquear aparelhos como o Galaxy S24. Os relatos iniciais foram feitos na Coreia do Sul, um dos primeiros países a receber a atualização.

Segundo o site SamMobile, o One UI 7 sofria com um bug com a Pasta segura, pasta em que o usuário consegue "trancar" fotos e, assim, o app Galeria gerava vídeos com essas fotos, movendo esses conteúdos mais privados em áreas do smartphone sem proteção.

Além da questão de privacidade, usuários relataram problemas envolvendo o consumo excessivo da bateria após a atualização. Não está claro quantos usuários foram afetados. A Samsung também não divulgou como os clientes afetados pelo bug devem proceder. De acordo com informações divulgadas pelo The Verge, a empresa pausou a atualização do One UI 7 em todos os países em que opera.

A atualização era bastante esperada por usuários, já que só foi disponibilizada sete meses depois que o Android 15 foi liberado para desenvolvedores. O One UI 7 ainda não havia chegado no Brasil e, mesmo antes desses problemas, ainda não havia previsão de lançamento para o País.

