Rubinho morrerá em 'Vale Tudo'; saiba quando e lembre como foi final do personagem em 1988

Rubinho (Julio Andrade), ex-marido de Raquel (Taís Araújo) em Vale Tudo, vai morrer em breve na trama da novela. As cenas sobre a morte do personagem estão previstas para ir ao ar entre segunda, 21, e terça, 22 de abril. Relembre abaixo como se deu o fato na versão original da produção, em 1988.

Como Rubinho morreu em Vale Tudo

Na ocasião, Rubinho era interpretado por Daniel Filho, enquanto Raquel por Regina Duarte. De acordo com o serviço de streaming Globoplay, na versão original, Rubinho morre no 23º capítulo.

Na ocasião, ele consegue embarcar num jatinho particular de Marco Aurélio por conta de sua amizade com Renato. A aeronave tinha uma parada prevista para Belém e depois seguiria para os Estados Unidos. Ele embarca ao lado de Cláudia, namorada de Marco Aurélio.

Raquel consegue se despedir do ex-marido já na pista de pouso. Ao som de New York, New York, de Frank Sinatra, ele sobe as escadas do jato e grita: "Nova York! There ill go!".

Já sentado, se emociona: "Nem acredito que eu estou indo para Nova York. Acho que o avião vai cair! Devo estar sonhando! Risos. Já, já eu estou no Village... Soho... Central Park... Broadway...".

Em seguida, sofre um enfarte e é acudido por Cláudia, que pede para o piloto Marcondes suspender o voo. Rubinho é socorrido e internado num hospital. Em contato com Raquel, já muito fraco, pede: "Meu passaporte...". Ela encontra o objeto e lhe dá em mãos. Ao tocá-lo, seu coração dispara e a máquina indica mais uma parada cardíaca. Rubinho morre.

Quando Rubinho vai morrer no remake de 'Vale Tudo'

Segundo o resumo oficial de Vale Tudo disponibilizado no site Gshow, da Globo, as últimas cenas envolvendo Rubinho devem ir ao ar entre segunda-feira, 21, e terça, 22.

"Maria de Fátima pede desculpas a Rubinho. Cláudia recebe orientações de Marco Aurélio para entregar uma mala a um contato em Porto Rico. Rubinho coloca sua etiqueta em outra mala. Raquel se despede de Rubinho. Rubinho passa mal durante o voo, e Claudia manda o piloto Marcondes retornar. Raquel e Cláudia levam Rubinho para o hospital.", consta na sinopse de 21 de abril.

Já no dia 22 de abril, consta: "Aldeíde conta a Ivan sobre Rubinho. Renato fica arrasado ao saber de Rubinho". Na versão original, a maior parte das cenas que precedem a morte de Rubinho são exibidas no 22º capítulo, mas o fato, em si, ocorre à altura de 10 minutos do capítulo 23.