Gilberto Gil canta com Sandy e Arnaldo Antunes em 2ª noite da turnê de despedida em SP

Gilberto Gil recebeu dois convidados especiais na segunda noite de shows de sua turnê de despedida, Tempo Rei, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado, 12.

A primeira participação de destaque foi a de Arnaldo Antunes, que veio ao palco para cantar com Gil o tema Extra II (O Rock do Segurança), de 1984, durante o bloco mais roqueiro do repertório. O eterno titã, animado, arrancou aplausos intensos do público.

Mais tarde, quando o astro da MPB, de 82 anos, se sentou para executar canções mais lentas, quem apareceu foi Sandy para um dueto de Estrela, clássico de 1997. A cantora de 42 anos esbanjou simpatia e também foi muito bem recebida pela plateia.

Gilberto Gil ainda fará mais dois shows no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de abril, encerrando a etapa paulista do giro que marca a despedida dos palcos do compositor baiano.