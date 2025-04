Padres dão ‘mata-leão’ no vereador Watanabe

Professor de jiu-jitsu, o vereador de São Bernardo Luiz Henrique Watanabe (PRTB) foi quem levou um “mata-leão” dos padres logo no início da sessão de ontem, três semanas após associar a Igreja Católica à seleção de pedófilos para a prática do sacerdócio. Um coletivo de 16 padres se dirigiu ao Legislativo, com intuito de esclarecer os fatos, cobrar do parlamentar quem são os pedófilos e se colocar à disposição para denúncias. “Se é do conhecimento do senhor vereador Watanabe situação como esta, prove-nos para podermos agir”, afirmou o sacerdote Jean Rafael Eugênio Barros, presidente e vigário judicial do Tribunal Eclesiástico Diocesano de Santo André. Agora espera-se do vereador, que já se retratou, é verdade, maior responsabilidade e dimensão do poder de sua fala na tribuna.

Bastidores

Reajuste de 600%

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) subiu o tom contra a proposta de reajuste salarial de 600% para os executivos da Sabesp. O parlamentar, que sempre se posicionou contrariamente à privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, culpa os deputados que apoiaram o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na empreitada. “A água está cara, em alguns lugares nem vem e em outros está barrenta, mas os salários dos executivos da Sabesp terão aumento de 600%. Isso em um momento em que os funcionários reclamam da redução de benefícios e até de corte de café. Triste”, disse o petista.

Pacote de projetos

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos, obteve a aprovação da Câmara para sancionar um pacote de sete projetos de lei. Um deles aplica a reposição da inflação, entre março de 2024 e fevereiro de 2025, de 4,87%, do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), aos salários dos servidores, que também tiveram aumento no auxílio-alimentação, de R$ 25 para R$ 27,50, variação de 10%. Outra matéria que passou em plenário foi a criação do Programa Municipal de Formação na Arte e Cultura, com a finalidade de fortalecer e desenvolver o setor na cidade, por meio de artes cênicas, músicas e literatura, entre outras.</CW>

Pólvora

A base governista na Câmara de São Caetano está perplexa com a falta de decoro de Getúlio de Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil), e com a inação do presidente da Casa, Carlos Humberto Seraphim (PL). Após o liberal ser alvo de ataques que extrapolaram, e muito, os limites do bom senso na sessão de terça-feira, sem reagir, o consenso é o de que o unionista precisa de um freio, mas falta pulso ao chefe do Legislativo. Nos bastidores, fala-se abertamente que Dr. Seraphim perdeu o controle da Casa e já há quem defenda a sua renúncia – ou, menos traumático, o afastamento temporário do cargo.

Social

A primeira-dama Jessica Roberta foi homenageada, ontem à noite, na sessão solene realizada pela Câmara em celebração aos 472 anos de Santo André. Do marido, o prefeito Gilvan Junior (PSDB), ela ganhou menção especial pelo trabalho social que realiza “em cada canto da cidade”, sempre “ouvindo as pessoas”. O tucano destacou “a pureza, a bondade e a humildade” da mulher, a quem se referiu como “grande guerreira”.