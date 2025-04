52° Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto tem início em Santo André

O dia do aniversário de 472 anos de Santo André terminou na noite desta terça-feira (8) com um importante evento no Salão de Exposições do Paço Municipal: a abertura da 52ª edição do Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto. O início da visitação do público da tradicional mostra, que fica no espaço até 27 de junho, contou com a participação do prefeito Gilvan Junior (PSDB).

Para a formação do salão, a edição deste ano teve como membros da Comissão de Seleção e Premiação o curador Andrés Inocente, o crítico de arte José Bento Ferreira e a professora e pesquisadora de arte Lúcia Klück Stumpf.

Foram, ao todo, 608 artistas inscritos de todo o Brasil, sendo selecionados 38 artistas para expor ou apresentar suas obras, entre os quais 9 foram premiados. Estes trabalhos, consequentemente, serão incorporados ao acervo artístico da Prefeitura de Santo André e administrado pela Casa do Olhar Luiz Sacilotto.

As inscrições vieram de 22 estados brasileiros, sendo as maiores representações de São Paulo (63%), Rio de Janeiro (7%) e Minas Gerais (5%). A diversidade de raça e cor também se fez presente, com inscritos que se identificaram como indígenas (1%), amarelos (4%), pretos (8%), pardos (13%) e brancos (69%).

“Para uma cidade avançar cada vez mais ela precisa, sim, de Saúde e de Educação, mas a Cultura também é essencial. A gente precisa dela para viver e para contar a história. Hoje é aniversário da cidade e estamos celebrando ‘cada canto, uma história; cada história, um orgulho’, respeitando muito todos aqueles que passaram pela história da cidade, pelo desenvolvimento que fez Santo André chegar até aqui, mas também apontando para o futuro, com a cultura viva, participativa e ativa”, destacou o prefeito Gilvan, que percorreu os corredores do Salão de Exposições, conheceu sobre as obras e até mesmo interagiu com alguns dos trabalhos mais imersivos.

“Este ano celebramos o 52º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto. Para mim, algo que resiste ao tempo por tantas décadas deve ser comemorado. A história é muito longa. E podemos hoje ter a oportunidade de compartilhar a produção da arte contemporânea de todo um país, incluindo artistas de nossa cidade e do ABC. A comissão de seleção e premiação fez um trabalho primoroso, procurando escolher diversas técnicas, desde a pintura às interações tecnológicas. As obras premiadas tornam-se acervo cultural da cidade, presente este à altura da aniversariante de hoje, Santo André”, pontuou a secretária de Cultura, Azê Diniz.

O artista andreense Pietro di Pompeii, que recebeu o Prêmio Estímulo, explora em sua obra o Moinho São Jorge, um dos símbolos da época industrial da cidade, em um trabalho realizado em diversas folhas de papel que individualmente trazem elementos do moinho e, conjuntamente, formam a própria construção da antiga fábrica. Outros dois artistas da região selecionados foram Thatiana Cardoso, de São Bernardo do Campo, e Vitória Fogaça, de São Caetano do Sul.

Os artistas selecionados e premiados foram: Alessandro de Castro Alvim (Prêmio Aquisição); Coralina De Sordi (Prêmio Aquisição); Diogo Nógue (Prêmio Aquisição); Elaine Fontes (Prêmio Aquisição); Génova Alvarado (Prêmio Aquisição); Mariana Longo (Prêmio Aquisição); Pietro di Pompeii (Prêmio Estímulo); Rafael Ski (Prêmio Aquisição); Tarcísio Benevides (Prêmio Aquisição); e Wesler Machado Alma (Prêmio Aquisição).

Já os artistas que completam a lista dos selecionados são: Ana Spett; Andrea Brazil; Andréia Kris; Carol Ambrósio; Cássia Olivier; Claudio Barros; Cláudio Souza; Coletivo Duas Marias; Gilio Mialichi; Jan M.O.; João Cardoso; Leandro Celestino; Livi Liu; Lívia Gomes; Liz Under; Lucas Flygare; Luiz Queiroz; Luiza Poeiras; Márcio Petini; Marina Schroeder; Naomi Shida; Patricia Ariane; Renata Amaral; Sabrina Savani; Thatiana Cardoso; Timóteo Lopes; Tonil Braz; e Vitória Fogaça.

Histórico

Criado em 1968, em plena ditadura militar, o Salão se constituiu como um espaço democrático que reúne público, artistas, curadores, pesquisadores e gestores em torno da missão de promover e difundir a arte contemporânea, abrindo-se para a pluralidade de produção artística e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível.

Nestes 55 anos o Salão abrigou parte significativa dos movimentos artísticos brasileiros, como a abstração geométrica, o novo realismo, a pop arte e arte postal, a geração 80, a produção da gravura, da fotografia, do videoarte e do graffiti, a explosão dos coletivos artísticos, das performances e arte digital, as intervenções urbanas e a arte pública.