São Caetano realiza 3º Festival de Bocha Feminino da Terceira Idade

Nesta terça-feira (8) São Caetano recebeu no CISE Moacyr Rodrigues o 3º Festival de Bocha Feminino. O evento, que reuniu oito duplas das cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, não apenas destacou a habilidade das participantes, mas também celebrou a força das mulheres neste esporte e a importância da bocha como uma tradição que fortalece laços e promove a saúde entre as idosas.

A competição, que tem se consolidado como uma das mais esperadas do público feminino da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), contou com intensas disputas e momentos de grande emoção entre as adversárias.

O primeiro lugar ficou com a dupla de São Bernardo, enquanto as duplas de São Caetano, conquistaram o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, demonstrando o alto nível de competitividade e o talento das participantes.

A bocha feminina, mais do que uma simples modalidade, representa uma poderosa ferramenta de inclusão social e promoção do bem-estar. “A participação ativa nesse esporte não só valoriza a história da bocha no município, mas também incentiva a socialização e a qualidade de vida na terceira idade”, comentou Sidneia Sindice, coordenadora de Esportes da Comtid.

O evento ocorre duas vezes ao ano e tem como objetivo proporcionar prática esportiva em um espaço de convivência e lazer para as mulheres da terceira idade. Com cada jogada, as participantes demonstram, além da habilidade técnica, um profundo companheirismo e espírito esportivo, consolidando ainda mais a bocha como um símbolo de força e união.

A Comtid reafirma seu compromisso com a promoção de qualidade de vida e bem-estar para a população idosa de São Caetano, garantindo que momentos como esse continuem a enriquecer a vida de todas as participantes.