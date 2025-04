Postos itinerantes reforçam vacinação contra a gripe em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta quarta-feira (9) um sistema de imunização com postos itinerantes para aplicação da vacina contra a gripe. Equipes da saúde vão percorrer diferentes regiões de grande concentração de pessoas, visando contemplar o público-alvo da vacinação.

Fazem parte do público-alvo da vacina contra a Influenza idosos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz em até 40 dias), crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas com comorbidades e deficiências, população indígena, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, da educação, do transporte coletivo, portuários, dos Correios, profissionais de segurança e das forças armadas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medida socioeducativas.

Equipe do Departamento de Vigilância em Saúde vai estar, nesta quarta-feira, ao lado do Restaurante Bom Prato do Centro, das 6h30 às 15h. Neste mesmo dia, a equipe do consultório de rua atuará nos territórios para imunizar as pessoas em situação de rua. O consultório irá imunizar pessoas em situação de rua das 8h às 17h, nos locais onde elas costumam ficar. Também das 8h às 17h, outra equipe estará na garagem da empresa BR7, que opera o sistema municipal de transporte, para vacinar os colaboradores.

Na quinta-feira (10), serão vacinados os trabalhadores das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e dos hospitais municipais de São Bernardo. No dia seguinte, sexta-feira (11/4), a vacinação será na Esplanada do Paço Municipal, para os profissionais da GCM (Guarda Civil Municipal). “A vacina é um instrumento importantíssimo de proteção e a gente precisa estar onde as pessoas estão. Quem pode, é só ir em uma das nossas 35 UBSs, muitas delas funcionam até às 18h ou às 21h. Mas para quem não pode, a saúde vai estar onde elas precisam”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn.

Público-alvo

Cerca de 310 mil pessoas em São Bernardo integram o público-alvo da vacinação contra a Influenza. A meta é imunizar 90% deste grupo. A vacina contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra Influenza de 2025 previne contra as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B.