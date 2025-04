Atletas e paratletas de São Caetano brilham no Brasileiro de Badminton

Atletas e paratletas de São Caetano tiveram ótimo desempenho na 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Badminton e 1ª Etapa Nacional de Parabadminton, realizadas entre 31 de março e 4 de abril, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Ao todo foram dez medalhas da equipe sul-caetanense: um ouro e cinco bronzes (esporte convencional) e quatro medalhas de prata (parabadminton).

A delegação de São Caetano, coordenada pelo técnico Filipe Toledo , contou com 10 atletas e dois paratletas. Os medalhistas do badminton foram: um ouro (Mateus Hayashi) - dupla masculina Sub-17; um bronze (Isaque Guedes) - simples masculina Sub-17; um bronze (Murilo Chan) - dupla masculina Sub-15; um bronze (Mariana Jayme) - dupla mista Sub-19 e dois bronzes (Miwa Tamayose) - dupla feminina Sub-15 e simples feminina Sub-15. No parabadminton, contamos com duas pratas (Adriane Avila) - simples feminina SL3 e dupla feminina SL3/SU5 e duas pratas (João Pedro de Oliveira) - simples masculina SL4 e dupla masculina SL3/SL4.

“A equipe teve um grande desempenho no torneio, a quantidade de atletas participantes foi uma das maiores até hoje, e o nível dos participantes foi altíssimo. Contamos com a presença de vários atletas da seleção brasileira nas provas e ficamos muito satisfeitos com o resultado geral de São Caetano”, ressaltou Adriane Avila, coordenadora do badminton da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude). A próxima etapa do Brasileiro de Badminton será entre os dias 10 e 14 de setembro, em Aracaju, capital sergipana.