Prefeitura de São Caetano apresenta Territórios do Brincar, que une ações lúdicas com aprendizado

A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Educação, estruturou o programa Territórios do Brincar, sendo mais uma iniciativa com foco na humanização das relações e na aproximação das famílias das escolas municipais.

O objetivo do programa é promover nas unidades escolares atividades que, de forma lúdica, restabeleçam a conexão entre todos os atores envolvidos na relação escola/família, que ficou distanciada na pandemia de Covid-19, iniciada há cinco anos, e que até hoje traz reflexos na educação.

Diretores e docentes levarão propostas de brincadeiras que estimulem o espírito de equipe, liderança, raciocínio lógico e fortalecimento de vínculos para o cotidiano das escolas, além de incentivar que essas atividades não fiquem restritas aos muros das escolas, apresentando possibilidades de vivências em casa com as famílias e amigos. Por isso, o Territórios do Brincar vem acompanhado de outra ação: Educação e Qualidade de Vida.

“O Territórios do Brincar está totalmente conectado com a qualidade de vida que queremos promover nas escolas e com todos envolvidos na educação de São Caetano. É um resgate da brincadeira como instrumento importante de aprendizado e valores que são repassados de forma lúdica e divertida”, disse o secretário de Educação, Fabiano Augusto João.

A ideia do Territórios do Brincar é também organizar brincadeiras em parques, em ruas onde há possibilidade de atividades ao ar livre e em passeios. E, sempre que possível, com familiares das crianças, para que todos se sintam pertencentes à escola. Desta forma, fomentar a cultura de paz a partir dos estudantes.

Na EMEF Sylvio Romero, no Bairro Oswaldo Cruz, professores, pais e mães de alunos e, claro, os próprios estudantes aproveitaram que trecho da Rua Urupema estava interditado pela feira livre para brincar de carrinho de rolimã - uma competição entre as salas foi organizado e mobilizou toda a comunidade escolar.

Desde o início do ano, uma das metas traçadas - e já iniciada - pela Secretaria de Educação foi a de humanizar as relações, fazendo com que a família seja participante ativa da construção da política pública educacional do município.

O Aprender Mais, lançado em janeiro, é prova disso ao ouvir alunos e as famílias a respeito de atividades complementares no contraturno, garantindo uma educação integral, em São Caetano. As escolas de Ensino Fundamental de meio período abriram enquetes para escutar quais as atividades de contraturno escolar os estudantes preferiram - dentro de um cardápio de ações que dialogam com currículo pedagógico municipal.