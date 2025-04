Terminal de São Caetano ganha cara nova e energia solar na reforma

A reforma do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, em São Caetano, está a todo vapor e já entra na reta final. Com 80% das obras do Módulo 1 concluídas, o espaço que conecta passageiros à CPTM e às linhas municipais começa a mostrar o novo visual — mais moderno, sustentável e seguro.



Uma das principais novidades já em funcionamento é o sistema de captação de energia solar. As placas fotovoltaicas instaladas no novo telhado já estão ativas e prometem tornar o terminal mais eficiente e ecológico. A iluminação também melhorou com a nova cobertura, aumentando a sensação de segurança para quem passa pelo local.



Além do terminal, a reforma também repaginou o entorno. A Rua Serafim Constantino está sendo reestruturada, e a antiga pista de skate foi transferida para o Parque Linear Kennedy - Rei Pelé. No lugar, a Prefeitura está construindo um boulevard com área verde para lazer e convivência no coração da cidade.



As intervenções fazem parte do Prodesa, programa que inclui o ReFundação — maior pacote de obras contra enchentes da história do município. A entrega do novo terminal promete transformar não só o transporte público, mas toda a dinâmica da região central.