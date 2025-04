Casa Branca evita comentar rixa entre Musk e conselheiro que criticou produção da Tesla

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, esquivou-se de comentar sobre os atritos entre Elon Musk, empresário e CEO da Tesla, e conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro.

"Garotos são sempre garotos", disse Leavitt em resposta a uma pergunta sobre a troca publicamente de críticas entre os dois membros do governo de Donald Trump, já que Musk comanda o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). Leavitt concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira na Casa Branca.

O CEO da Tesla afirmou que Navarro "é realmente um idiota".

A declaração veio em resposta a uma entrevista concedida por Navarro à CNBC, na qual ele disse que "Elon não é um fabricante de carros, ele é um montador de carros", alegando que a maior parte das peças utilizadas pela Tesla é importada.

Na segunda-feira, o empresário compartilhou um vídeo do economista Milton Friedman em defesa do livre comércio e classificando as tarifas como "barreiras ao livre comércio".