GCM de São Caetano prende procurado pela Justiça na Avenida do Estado

Com a ajuda do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que emitiu um alerta para um homem procurado pela Justiça a partir da placa do carro, a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano prendeu na última sexta-feira um homem que era procurado pela Justiça.

O suspeito tinha mandado de prisão em aberto e era procurado há bastante tempo. O CGE identificou o veículo Peugeot do suspeito pelas câmeras e acionou a polícia.

A prisão foi feita na Avenida dos Estados coma ajuda da ROMU(Rondas Ostensivas Municipais) e Canil) e da equipe do Canil.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi preso em flagrante e levado para a 42º DP (Parque São Lucas), já que o flagrante foi feito em São Paulo.