Grande ABC terá tempo estável nesta terça (8); veja previsão

A terça-feira (8) será marcada por tempo estável em todas as cidades do Grande ABC. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia terá predomínio de muitas nuvens pela manhã, à tarde e à noite, sem previsão de sol forte ou chuva significativa.

As temperaturas variam pouco entre os municípios. Em Santo André, os termômetros devem oscilar entre 15°C e 24°C. Em São Bernardo, a máxima é um pouco mais elevada, chegando a 26°C, com mínima também de 15°C.



São Caetano e Diadema registram mínimas de 16°C, com máximas de 24°C e 25°C, respectivamente. Já em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a previsão é de mínima de 15°C. As máximas devem atingir 24°C nas duas primeiras cidades e 23°C na última.



O tempo deve se manter estável ao longo do dia, sem grandes variações ou alertas meteorológicos.