Ricardo Lewandowski discute PEC da Segurança durante aula magna

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou ontem da tradicional aula magna da Faculdade de Direito de São Bernardo. Em sua palestra, ele tratou dos principais pontos da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança, que será apresentada ao Congresso.

A agenda reuniu centenas de estudantes, professores, autoridades da área jurídica, da segurança pública e integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ex-aluno, professor e vice-diretor da Faculdade de Direito, Lewandowski tem relação estreita com São Bernardo, cidade onde ocupou os cargos de secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos. O ministro frisou sua ligação com a faculdade e a importância do debate com as novas gerações do Direito. “Voltar a São Bernardo, onde tive minha formação e também contribuí como docente na Faculdade de Direito, é sempre uma grande honra. Discutir segurança pública com os futuros profissionais do Direito é essencial para construirmos soluções sustentáveis e democráticas para esse desafio nacional.”

O prefeito Marcelo Lima ressaltou essa ligação do ministro com a cidade, destacando a figura de Lewandowski como referência na área jurídica. “Hoje, para nós, é uma honra receber o senhor em São Bernardo, em especial, aqui onde será inaugurado o Centro de Formação dos Profissionais da Educação da cidade. O senhor, que foi aluno e professor da nossa Faculdade de Direito, secretário do município e ministro do Supremo, é um nome de inspiração para os estudantes. Recebê-lo aqui enriquece ainda mais esse momento de reflexão sobre Segurança Pública, uma pauta tão importante, além de motivar nossos alunos, no sentido de eles enxergarem até onde podem chegar”, afirmou.

A diretora da instituição, Priscilla Simonato, também celebrou o momento. “Receber o ministro Lewandowski, um ex-aluno tão ilustre, é motivo de imensa alegria para toda a comunidade acadêmica. Esta aula magna representa o compromisso da Faculdade de Direito de São Bernardo com a formação crítica, ética e comprometida com os valores democráticos e com o estado de direito”, afirmou.