Ouvidoria completa 25 anos de atuação em defesa dos andreenses

A Ouvidoria de Santo André completa 25 anos de serviços prestados no dia 10 de abril. A instituição tem por finalidade receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões, solicitações de informação referentes a procedimentos e ações de agentes públicos, órgãos e entidades da Prefeitura.



Em 2024, a instituição realizou cerca de 18 mil atendimentos, com uma média de 1.500 registros por mês. Esse número é 15% menor do que o do ano anterior. Os dados incluem atendimentos feitos entre 1º de janeiro e 27 de dezembro de 2024. No período, mais de metade das manifestações recebidas pela Ouvidoria foram classificadas como orientações (51%), seguidas de pronto atendimento – que são casos solucionados de forma imediata (20%) – e processos abertos (9%).



As manifestações programadas para atendimento (19%) e os pedidos indeferidos (1%) totalizam as manifestações recebidas no período – os percentuais são semelhantes aos registrados nos anos anteriores.



Dentre as manifestações recebidas em 2024, tiveram destaque as demandas referentes a IPTU, serviços de manutenção e sinalização de vias, serviços relacionados à saúde e postos de atendimento, podas de árvores, manutenção de áreas verdes e poluição sonora.

PRÊMIO

Em março, a entidade recebeu o Prêmio Ouvidorias Brasil 2024 por causa de seu modelo único de escolha do ouvidor e por promover a escuta ativa solucionando as demandas com eficiência, fortalecendo assim a confiança junto ao munícipe.



O prêmio foi criado em 2012 pelos integrantes do Comitê Internacional de Ouvidoria/Ombudsman da Abrarec (Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente), em parceria com a ABO (Associação Brasileira de Ouvidores).