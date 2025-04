Hospital da Mulher: atendimento humanizado e foco na qualidade

Referência no atendimento à saúde feminina na região, como destaca o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), o Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein tem recebido investimentos para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade. As propostas incluem a ampliação de leitos, a modernização de equipamentos e a contratação de profissionais.

Como parte do projeto, estão sendo realizados no local desde o mês passado 10 mil exames, incluindo mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia vaginal e de mama. Além disso, 40 leitos passam por reformas. A entrega está prevista para o fim deste semestre.



Parte do processo de revitalização do Hospital da Mulher foi efetivada com a reinauguração, no último dia 28, do auditório, que passou por reforma completa. O local, que apresentava problemas estruturais, agora oferece um espaço amplo para a realização de eventos, palestras, cursos e outras atividades voltadas para a saúde da mulher. Com capacidade para receber 130 pessoas, o auditório será fundamental para a promoção de ações educativas e preventivas, além de fortalecer a integração entre profissionais de saúde e a comunidade.



“O auditório é a porta de entrada para a gestante que faz o pré-natal na rede municipal e realiza o curso da gestante no hospital. Um espaço amplo que será muito importante estrategicamente para a unidade”, comentou o chefe do Executivo.



O auditório ficou fechado por dois anos após apresentar problemas estruturais, como infiltrações nas paredes, umidade, mofo, além de pontos de goteiras. Foi realizada reforma completa em todas as áreas para sanar os problemas e para modernizar o espaço, que, além do palco e da plateia, tem sala de bastidores, antessala, almoxarifado, cabine de controle, foyer e café. As intervenções duraram cinco meses e custaram R$ 300 mil.