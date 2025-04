Fabiana Justus desfila em evento de moda ao lado das filhas: Que emoção

Fabiana Justus usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo ao lado de suas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna. As meninas são frutos do casamento com o empresário Bruno D'Ancona.

Na gravação, Fabiana mostrou os bastidores de um evento de moda que participou ao lado das herdeiras. O trio desfilou na Fashion Week Kids, pela marca Petit Cherie.

"Que emoção participar mais uma vez do Fashion Week Kids a convite dessa marca que amamos tanto. Amamos fazer parte desse desfile tão especial!", escreveu ela.

Através dos comentários, Fabiana recebeu o carinho de sua mãe, Sacha Chryzman:

"Parabéns, Fabiana Justus! Você e as pitucas Nena e Kiki arrasaram na passarela!!! Estavam maravilhosas e meu coração de mãe e de vó estava pulsando forte de alegria", escreveu.

"Família unida corujando a Fabiana Justus, a Kiki e a Nena no desfile da Petit Cherie no Fashion Week Kids! Elas arrasaram na passarela, eu mais uma vez emocionada e muito feliz pela minha filha e minhas netas! Amor infinito, imenso e incondicional!", além do comentário, Sacha fez questão de compartilhar registros em suas redes sociais.