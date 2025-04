Um saco de memórias. Um retorno aos anos 50. Um misto de jornalismo... ...e de muitas saudades!

Para o povo desta terra os músculos são o aço, que constroem com o suor de seu trabalho. Deixaram no campo o laço, sua essência, para iniciar nova história nas terras de Ramalho.

Versos do poema “Do laço ao aço, do cacau ao pátio industrial”, de Everson Fernandes Boaventura (volume 2 de ‘Poemas da Cidade’ - Ed. Coopacesso, 2015).

Everson é natural de Santo André. Graduado em Biologia e Biomedicina.

A Semana Santo André 2025 começa neste feriado municipal de 8 de abril com uma notícia das mais relevantes: graças ao descortínio de um andreense, salvou-se um tesouro, imagens fotográficas de um tempo que começa na década de 1940, vence os anos 1950 e chega à década de 1960. Uma história do jornalismo-memória.

Editou-se em Santo André, a partir de 1948, um jornal regional chamado “Folha do Povo” – a reedição do nome de uma outra “Folha do Povo” aqui publicada na vidada dos anos 1920 para 1930.

A nova “Folha do Povo” teve à frente Paulo Zingg, jornalista que chegou a secretário de Educação em São Paulo e que foi membro do Instituto Histórico e Geográfico, como nos contou o atual presidente do IHGSP, João Tomás do Amaral, no encontro dos memorialistas realizado sexta-feira em Ribeirão Pires.

A princípio semanário, a “Folha do Povo” tornou-se o primeiro jornal diário da região, na primeira metade da década de 1950. Numa segunda fase, foi adquirida por César Maida, vereador em Santo André, sogro de Adelino Faccioli.

Faccioli herdou o acervo da “Folha do Povo”. Cedeu os jornais impressos à Memória, que o repassou ao jornalista Valdenízio Petrolli e que hoje fazem parte da hemeroteca da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

Uma longa e cativante história, como dissemos. Há tempos, o mesmo Adelino Faccioli nos falou – e mostrou – algumas fotos originais publicadas pela “Folha do Povo”. E num encontro mais recente, Faccioli repassou à Memória uma seleção daquelas fotos, que estão sendo identificadas e que geraram uma bela conversa no programa “Memória na TV” do Diário.

Assistam à conversa, transformada em verdadeira reunião jornalística. E acompanhem esta série, que mostrará fotos da aniversariante Santo André e, de quebra, da própria região, pois a “Folha do Povo” abrangia as várias cidades que hoje formam o Grande ABC.

As fotos estavam num saco, daí o título primeiro da Memória de hoje. E agora começam a chegar até você, prezado leitor, num verdadeiro milagre da construção da nossa história.

Amigos da Diretoria de Bibliotecas, Preservação e Memória da Secretaria de Cultura de Santo André, querida Azê, prezado Moretto: estas fotos valem uma exposição.

NO AR

A conversa com o memorialista Adelino Faciolli está no site do Diário – www.dgabc.com.br; e nos Instagram, Facebook e Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo: Adelino Faciolli

FELIZ ANIVERSÁRIO

1 – Cesar Maida (1918-1994) e as notícias ilustradas na Folha do Povo

2 – Problemas na descida da Rua Siqueira Campos na altura da Senador Flaquer: o asfalto mal cobrindo o paralelepípedo

3 – O alargamento da Avenida Bernardino de Campos: mais espaço perto da estação. Mas, e esse barro?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 8 de abril de 1995 – Edição 8982

SUPLEMENTO – Santo André, a história e a modernidade:

Nos primórdios, as ruinas de Santo André da Borda do Campo, em aquarela sobre papel feita em 1835 pelo artista plástico Miguel Dutra.

Na modernidade, o Teatro Municipal, marca arquitetônica da região, projetado por Rino Levi.

Santo André inaugurava o XXIII Salão de Arte Contemporânea, com uma novidade: o júri decidia abrir a mostra para todos os trabalhos dos 371 artistas inscritos.

EM 8 DE ABRIL DE...

1895 - "Diário Popular" informava que o governo do Estado estudava a implantação definitiva da Hospedaria dos Imigrantes em São Bernardo. Seriam ouvidos os fazendeiros mais importantes do Estado e nomeada uma comissão para organizar a planta e o orçamento respectivos.

NOTA DA MEMÓRIA - Na verdade, a hospedaria definitiva foi instalada entre os bairros da Mooca e do Brás. Ali permanece.

1955 – Jornal “O Estado de S. Paulo” noticiava o aniversário de Santo André reportando-se aos 402 anos da Vila de Santo André da Borda do Campo.

“Depois de uma fase inicial de expansão, Santo André perdeu ultimamente três distritos, sem perder seu honroso lugar como um dos maiores centros industriais do País”, escrevia o Estadão.

O jornal referia-se à emancipação de São Caetano (1948), Mauá e Ribeirão Pires (ambos em 1953).

1970 - Com uma cascata de fogos no Paço Municipal, Santo André celebrava mais um aniversário.

HOJE

Dia Mundial da Luta contra o Câncer

Dia Mundial da Astronomia

Dia da Natação

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santo André e Amparo.

Capital: Cuiabá (MT), fundada em 1727.

E mais: Caém (BA), Coroatá (MA), Gravataí e Quaraí (RS), Iguatemi e Nioaque (MS), Santa Cruz do Arari (PA) e Timbaúba (PE).

Santa Júlia Billiart

8 de abril

Francesa (1751 - 1816). Fundou a Congregação das irmãs de Nossa Senhora de Namur. Dizia: “A educação é o caminho da plenitude da vida”.

Ilustração: Canção Nova