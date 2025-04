Carol Pascoal assume como CMO da 30e e integra operação da Trovoa

A 30e, gigante brasileira do entretenimento ao vivo, anunciou, nesta segunda-feira (7), mais um passo ousado em sua trajetória de crescimento: Carol Pascoal é a nova CMO (Chief Marketing Officer) da empresa. A executiva, que desde outubro de 2023 já atuava como VP de Comunicação, agora amplia sua atuação e assume a vice-presidência de Marketing e Comunicação da companhia.



A chegada de Carol ao cargo marca também um novo capítulo para a Trovoa Comunicação, agência que ela fundou em 2018 e que se destacou por comandar o PR de nomes como Emicida, Liniker, Racionais MC's, Nando Reis e também por assinar a comunicação de todos os projetos da 30e. A partir de agora, a Trovoa será incorporada integralmente à 30e: o time da agência será internalizado e ficará dedicado exclusivamente às atividades da companhia.



“Foi uma evolução natural da nossa parceria. Desde os primeiros papos, ficou claro que as nossas intenções estavam alinhadas: queremos revolucionar o mercado do entretenimento ao vivo. Agora, passo a atuar de maneira mais abrangente, tendo a perspectiva do marketing para além da comunicação”, afirma Carol. “O objetivo é exponencializar ainda mais a nossa marca e seguir construindo experiências inesquecíveis para o público.”



A escolha da executiva para o cargo é celebrada pelo CEO da 30e, Pepeu Correa. “A nossa perspectiva é realizar mais de 200 shows neste ano e estamos expandindo a nossa área de atuação. Ter uma liderança feminina com a experiência da Carol, que circula bem entre os artistas e os agentes do meio, à frente do Marketing e da Comunicação é algo que dialoga com o nosso propósito, com o nosso momento e com o que vislumbramos para o futuro da empresa.”



Com mais de 16 anos de experiência no universo da música e do entretenimento, Carol iniciou sua carreira como repórter, passando por veículos como O Estado de S. Paulo e Veja São Paulo. Em 2015, após se especializar em RP para entretenimento na NYU, em Nova York, mergulhou no mundo da comunicação estratégica para artistas e eventos. Três anos depois, nasceu a Trovoa.



“Quando eu criei a Trovoa, haviam poucas agências voltadas exclusivamente para a música. O nosso jeito de fazer as coisas inspirou muitas profissionais, principalmente mulheres, a abrirem suas próprias agências. Deixamos um legado. E também cases históricos, como a campanha do disco AmarElo, do Emicida, o álbum CAJU, da Liniker, os dois primeiros Lollapalooza pós-pandemia e a turnê Titãs Encontro — que, inclusive, foi o início da minha história com a 30e”, relembra.



Para Carol, o novo cargo é mais que uma promoção — é uma convergência de propósito. “Costumo dizer que a 30e é o meu match profissional. Estar 100% integrada à empresa e à sua proposta de transformar o entretenimento ao vivo é a minha missão. É onde quero deixar a minha marca.”