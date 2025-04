Bayer Leverkusen marca nos acréscimos contra o Heidenheim e impede o Bayern de ampliar vantagem

O Bayer Leverkusen entrou em campo, neste sábado, pressionado pela vitória do Bayern de Munique, na sexta-feira, e chegou à vitória por 1 a 0 com um gol de Buendía, nos acréscimos, na Voith-Arena, em partida em que os visitantes não fizeram uma boa apresentação diante de um valente Heidenheim.

Com o resultado, o Bayer chegou aos 62 pontos e manteve a distância de seis pontos em relação ao líder Bayern de Munique (68) a seis rodadas do encerramento do Campeonato Alemão. O Heidenheim, por sua vez, continua com 22, em 16º lugar, na briga contra o rebaixamento.

Apesar de enfrentar uma equipe ameaçada pela degola, o time comandado por Xabi Alonso não teve vida fácil. O primeiro tempo foi equilibrado e a bola ficou a maior parte do tempo presa no meio de campo. Quando ela rondou a área, o time da casa levou mais perigo à meta do vice-líder.

Aos 11 minutos, Beck finalizou rente à trave direita de Hradecky, assim como Pieringer, aos 33. Na melhor chance da primeira parcial, porém, aos 27 minutos, Gimber bateu da pequena área e a bola encontrou o travessão e, na sequência, o pé da trave direita do goleiro finlandês. A única oportunidade do Bayer foi aos 36 minutos, em tiro de Adli, para fora.

Disposto a deixar a zona de rebaixamento, o Heidenheim voltou melhor para o segundo tempo, enquanto o conjunto de Leverkusen continuava sem encontrar em campo. Sem criatividade, nenhum dos lados criava oportunidades para abrir o placar.

Invicto havia quatro partidas, o Heidenheim era mais presente no ataque, mas não levava muito perigo. O castigo veio aos 46 minutos, quando a defesa deu espaço e, em rara investida, o Bayer anotou o gol da vitória. Os visitantes trocaram passes sem serem incomodados no campo de ataque até Hofmann acionar Buendía na meia-lua da área e o argentino disparar um chute no canto esquerdo do goleiro Müller para decidir a partida.

GOLEADAS NO ALEMÃO

Nos outros jogos desta 28ª rodada do Alemão, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Freiburg, no Europa-Park Stadion, e venceu por 4 a 1, alcançando sua segunda vitória seguida na competição. Com o resultado, o time amarelo chegou a 41 pontos e continua sonhando com vaga nas competições europeias. O Freiburg, por sua vez, soma 42, mas chega ao quinto compromisso sem vitória e perde força na reta final do campeonato. Adeyemi, no primeiro tempo, Chukwuemeka, Gurassy e Gittens anotaram os gols dos visitantes.

Já o Sttutgart manteve o embalo depois de se classificar à final da Copa da Alemanha e derrotou o Bochum, também fora de casa, por 4 a 0. Demirovic, três vezes, e Chabot fizeram os gols que levaram os visitantes aos 40 pontos na tabela, também em busca de vaga nos campeonatos do continente.

O RB Leipzig se recuperou da derrota sofrida na rodada anterior com um triunfo por 3 a 1 sobre o Hoffenheim, que se aproxima da zona de rebaixamento. Os visitantes abriram o placar, com Bischof, mas Sesko, Baku e Poulsen garantiram a vitória do conjunto de Leipzig, que foi a 45 pontos e encostou no G-4. O time da casa só não ingressou na zona de classificação à Liga dos Campeões porque o Mainz empatou por 1 a 1 com o lanterna Holstein Kiel e soma 46 pontos.