Sesc em São Bernardo avança em obras; complexo terá área de 30 mil m²

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) recebeu nesta sexta-feira (4) o diretor regional do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Estado, Luiz Galina, e equipe para discutir o andamento das intervenções do novo Sesc em São Bernardo. A previsão é que o complexo cultural e de lazer, que está sendo erguido ao lado dos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (o antigo Vera Cruz), na Avenida Lucas Nogueira Garcez, Jardim do Mar, esteja em funcionamento até o início de 2028.

A área de quase 30 mil metros quadrados será dividida em três blocos que irão contar com um parque aquático com quatro piscinas, ginásio, quadras poliesportivas, teatro, área para exposições, biblioteca, cafeteria, restaurantes, salas multiuso e espaço de tecnologia e artes. A estimativa é a de que cerca de 4 mil pessoas circulem pelo complexo por dia, segundo a gestão.

“Agradeço o empenho do Luiz Galina e toda a equipe em garantir que o Sesc São Bernardo tenha uma grande estrutura para receber não só o morador da cidade, mas também de toda região”, declarou Lima.

TEATRO

Um dos destaques do Sesc São Bernardo será o espaço dedicado às artes cênicas. Com projeto de Lina Bo Bardi, o teatro terá a capacidade para 400 pessoas. Lina Bo é uma das mais importantes arquitetas do País, conhecida por projetos como o Sesc Pompeia, o Museu de Arte de São Paulo (Masp), considerada a sua obra-prima, e o Teatro Oficina.