Circuito Marílson de Corrida de Rua terá Etapa São Bernardo

São Bernardo recebe pela segunda vez o Circuito Marílson de Corrida de Rua no próximo dia 13 de abril. A concentração e largada no domingo homenageiarão um dos melhores atletas brasileiros e ocorrerão em frente ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1155, Anchieta).

Com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (10), as candidaturas são aceitas por meio do site www.minhasinscricoes.com.br. Os participantes poderão escolher as opções entre corrida de 6 quilômetros ou caminhada de 4 quilômetros.