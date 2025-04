Charge - 5 de abril de 2025

Municípios do Grande ABC solicitaram pelo menos R$ 2,2 bilhões para concretização de projetos por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções. Entre as propostas mais visadas pelas sete prefeituras, estão obras de drenagem, encostas, equipamentos para saúde, educação, espaços esportivos e outras áreas essenciais. A região supera a marca de 50 pleitos enviados a Brasília.

São Bernardo é a cidade da região que tem o maior número de projetos e valores pleiteados por meio do Novo PAC. Segundo o governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos), 20 pedidos de aporte foram direcionados ao Palácio do Planalto, com o pacote de ações somando montante de R$ 1,3 bilhão.