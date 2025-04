São Caetano tem jogo de vida ou morte em casa pela A-4 estadual

O São Caetano ‘sobrou’ na fase de classificação da Série A-4 do Paulista. Em terceiro lugar após 15 rodadas, garantiu a vantagem de enfrentar o Nacional, sexto colocado e teoricamente mais fraco, nas quartas de final. Mas a derrota por 3 a 0 para a equipe da Capital obriga o Azulão a devolver uma vitória por, no mínimo, três gols de diferença, às 15h de hoje, no Anacleto Campanella, para manter vivo o sonho do acesso à A-3 de 2026.

O time do Grande ABC, que demitiu o técnico Carlinhos Alves ainda no sábado, após o revés no Estádio Nicolau Alayon, será comandado interinamente pelo diretor de futebol, Carlos Pracidelli, campeão mundial com a Seleção Brasileira de futebol, em 2002, como preparador de goleiros da comissão do técnico Luiz Felipe Scolari.

A aposta está em tarde iluminada do atacante Fábio Azevedo, artilheiro do clube na temporada, com 12 gols, mas que passou em branco na última rodada.