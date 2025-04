Em momento inusitado, Rei Charles III toca instrumento feito de cenoura

Rei Charles III surpreendeu ao aparecer tocando um instrumento feito de cenoura na última quinta-feira, 3. Nas redes sociais, a conta oficial da Família Real publicou uma sequência de fotos do monarca, o mostrando na recepção que realizou para celebrar a música nas comunidades no Castelo de Windsor, para mostrar a importância de canções dos grupos locais.

LEIA MAIS: Rei Charles III é visto pela primeira vez após hospitalização

Segundo a revista People, Charles estava acompanhado do Príncipe Richard, Duque de Gloucester, e de sua esposa, Birgitte, Duquesa de Gloucester, os quais receberam 350 convidados, todos voluntários para mostrar a cultura local, no Salão de St. George. Além deles, também estava presente a London Vegetable Orchestra, a responsável pelo momento inusitado do monarca, já que é a única banda que se apresenta com instrumentos feitos de vegetais legais, fundadas por estudantes da Royal Academy of Music.

Além da flauta de cenoura, outros alimentos também viraram instrumentos, como pimentões, batatas e nabos. Ficou com vontade de tocar o instrumento igual ao do rei?