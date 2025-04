Palavra do Leitor - 4 de abril de 2025

Viaturas

‘Mais viaturas, governador’ (Opinião, ontem). Diferentemente do que foi relatado no Editorial publicado nesta quinta-feira (3), o governo de São Paulo tem feito investimentos constantes na área da Segurança Pública. Desde 2023 foram feitos investimentos da ordem de R$ 417 milhões na compra de mais de 1.600 viaturas. Além disso, foram adquiridas 16,5 mil armas, com um investimento de R$ 101,3 milhões. Também foram concluídas 103 obras, incluindo construções e reformas, pelo valor de R$ 194,9 milhões. Além da compra de equipamentos e construções e melhorias de unidades, a gestão também investiu no reforço do efetivo. Já foram contratados mais de 9.100 policiais civis, militares e técnico-científicos. Há ainda concursos em andamento para o preenchimento de mais 8.900 vagas, reduzindo o déficit herdado pela gestão e permitindo que a Segurança Pública tenha números muito melhores do que no início de 2023, como as menores taxas de homicídios dolosos da história.

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Nota da Redação: Diferentemente do que diz a Secretaria de Estado da Segurança Pública em sua missiva, o Editorial não nega os investimentos do governador Tarcísio de Freitas no combate à criminalidade. Pelo contrário. O texto ressalta-os. O que o Diário cobra, e reafirma neste momento, é que o governo paulista envie mais viaturas ao Grande ABC. Por fim, a sociedade espera que a equipe da Pasta não tenha tanta dificuldade no enfrentamento da bandidagem quanto demonstra ter na interpretação de texto.

Chuvas

‘Temporal colapsa transportes, alaga hospitais e causa apagão’ (Primeira Página, dia 1º). Todos os meios de comunicação divulgaram o que o excesso de chuvas causou em nossa região. Isto está ocorrendo pelo desequilíbrio ambiental. Entendo que as regiões ao lado de rios e aterradas para a formação de bairros, hoje asfaltadas, impedem a permeabilidade, o que leva as águas a invadirem residências e comércio e atrapalharem a mobilidade, sejam ela com automóveis, trens ou Metrô. Naturalmente estes fenômenos só não foram piores, com mortes, graças às informações que chegaram antecipadamente às nossas autoridades e permitiram ações que evitaram possíveis transtornos. Tais ferramentas tecnológi-cas são muito importante para poupar vidas. Como morador da região, sinto-me na obrigação de sugerir iniciativas ao Consórcio Intermunicipal. Precisamos de meios eficazes de salvamento pela Defesa Civil, bombeiros e colaboradores particulares, com equipamentos adequados. Além disso, vamos todos colaborar para evitarmos mortes, começando por não jogar lixo nos córregos, locais inadequados, rios e outros locais sem ser os oficialmente autorizados.

Euclides Marchi

Santo André

Programa Pé-de-Meia

Acinte é ver apenas como uma medida eleitoreira o programa social Pé-de-Meia do Ministério da Educação, do governo federal! Um certo missivista da Capital, na edição desta terça-feira, é incapaz de ver o alcance do programa para combater um dos maiores problemas da educação no Brasil, a evasão escolar! Elegíveis alunos de escola pública, de Ensino Médio e do EJA (Educação de Jovens e Adultos) registrados no CadÚnico. Aluno na escola é aluno longe das ruas (frequência mínima de 80%), construindo seu futuro! Se o governo não atua, critica; se atua, critica também e diz que é para ganhar votos. Um acinte essa opinião!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Tarifaço

‘Trump inicia guerra comercial; Brasil terá de pagar taxa de 10%’ (Economia, ontem). Donald Trump é a retórica da soberba e do flagrante egocentrismo. Ele, por vezes, já deixou claro que não quer somente ser o presidente dos Estados Unidos e sim dono e/ou proprietário do mesmo, tendo o semifascista Putin como seu vice. Pode até parecer gracejo ou zombaria, porém, até os mais mestrados e doutorados em sociologia, psicologia e psiquiatria teriam de se sentar em uma comissão – ou mais que uma – para chegarem a uma definição ou a um diagnóstico. E pelo andar da carruagem norte-americana ele agora irá, voluntariamente, querer taxar tudo e todos os países que têm com os EUA uma relação de parceria histórica, inclusive taxar o oxigênio que as mesmas nações respiram.

Cecél Garcia

Santo André