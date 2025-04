Segurança integrada

É inegável o ganho de produtividade do setor da segurança pública, na localização de pessoas desaparecidas e criminosos procurados pela Justiça, depois que passou a utilizar o sistema de reconhecimento facial. Os resultados do programa Smart Sampa, na Capital, falam por si. Contudo, para espalhar a eficiência da tecnologia pelo Estado e ampliar sua abrangência, é essencial que os outros 644 municípios paulistas tenham acesso ao cadastro de desaparecidos e procurados hoje gerenciado pelo governo paulista. O compartilhamento dos dados, resguardando rigorosamente a privacidade, permitiria que cada cidade estruturasse sua própria versão do programa paulistano, fortalecendo monitoramento e prevenção de crimes.

A integração de informações entre municípios e Estado potencializaria os resultados das ações de segurança. Hoje, muitas cidades dependem de convênios com o Estado para obter informações que poderiam estar disponíveis de forma automatizada – diminuindo, inclusive, a influência política na democratização do sistema similar ao Smart Sampa. A descentralização desse acesso permitiria respostas mais rápidas e precisas, aumentando a efetividade das operações. Para garantir que esse compartilhamento não comprometa direitos fundamentais, é imprescindível estabelecer protocolos rigorosos, assegurando que os dados sejam utilizados exclusivamente para fins de investigação e prevenção de delitos.

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, foi até o secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em busca do compartilhamento de dados, que lhe permitirá implantar o Smart Sanca como seu primeiro grande projeto no comando da cidade, conforme adiantou em recente entrevista ao Diário. Que seja atendido! Se cada município fizer o mesmo, os criminosos tendem a reduzir suas ações, aumentando a proteção da população. Para tanto, é necessário que o governo estadual autorize esse compartilhamento dentro de diretrizes claras e seguras. A cooperação entre os entes públicos é caminho indispensável para que a segurança seja tratada com a seriedade e a eficiência que a sociedade requer.