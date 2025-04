Charge - 4 de abril de 2025

A segunda morte por dengue em 2025 no Grande ABC foi confirmada nesta quinta-feira (3), em Diadema. O paciente, que não teve o sexo ou a idade revelada, tinha entre 50 e 64 anos, segundo informações do governo do Estado. O primeiro óbito pela doença na região foi registrado em Santo André, no dia 24 de março, em uma mulher de 55 anos, de acordo com a Prefeitura.





Em relação aos casos confirmados de dengue, em uma semana, os registros cresceram 26,1% nas sete cidades. No dia 27 de março, foram contabilizadas 2.468 notificações, enquanto nesta quinta-feira (3), as ocorrências subiram para 3.113. Santo André (904), Diadema (857) e Mauá (584) são os municípios com mais casos.