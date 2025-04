Mais de 2 mil imóveis estão sem energia no Grande ABC após chuvas intensas

As fortes chuvas que atingem o Grande ABC desde a madrugada desta sexta-feira (4) provocaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica em mais de 2 mil residências da região. De acordo com o Mapa de Desligamentos da Enel, atualizado às 9h02, os maiores registros de falta de luz foram em São Bernardo (907 imóveis afetados, 0,25% do total) e Diadema (542 imóveis, 0,29%).



Também há registros de interrupção em Santo André (280 imóveis, 0,08%), Mauá (263, 0,15%), São Caetano (148, 0,18%), Ribeirão Pires (11, 0,03%) e Rio Grande da Serra (3, 0,02%).



As equipes da concessionária trabalham para restabelecer o serviço, mas ainda não há previsão oficial de normalização completa.



Previsão do tempo



Depois da madrugada desta sexta-feira (4) ter sido marcada por chuva intensa no Grande ABC, os moradores da região devem se preparar para mais um dia de tempo instável. Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o cenário não deve mudar: o céu permanece nublado durante todo o dia, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na manhã, tarde e noite.



As temperaturas continuam amenas em todo o ABC, com variações leves entre as cidades. Em São Bernardo, a máxima chega aos 25°C, enquanto a mínima é de 17°C. Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra também registram mínima de 17°C, mas não ultrapassam os 24°C no pico do dia. Em Ribeirão Pires, o clima será um pouco mais fresco, com máxima de apenas 23°C.



Diadema e São Caetano começam o dia com 18°C e também não devem passar dos 24°C. A umidade do ar segue elevada, contribuindo para a sensação de abafamento entre as pancadas de chuva.



A recomendação é sair de casa com guarda-chuva e redobrar a atenção no trânsito, principalmente em áreas com histórico de alagamentos. A forte chuva da madrugada já deixou alguns pontos com acúmulo de água, e a previsão de mais instabilidade ao longo do dia pode complicar ainda mais a mobilidade urbana.



Apesar da presença do outono, o clima segue com ares tropicais, lembrando que abril, embora mais fresco, ainda pode surpreender com tempestades dignas de verão.