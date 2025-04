Defesa Civil de São Paulo monta gabinete de crise devido às chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo montou na última quinta-feira (3) um gabinete de crise para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas. A ação está prevista até este domingo (6).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) emitiu na quarta-feira (2) alerta para chuvas de forte intensidade entre quinta-feira (3) e sábado (5). A formação e atuação de uma frente fria favorecerá a ocorrência de temporais na faixa Leste do Estado.

Entre as principais localidades a serem afetadas estão o Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e para as cercanias de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

O gabinete de crise, montado a partir das 14h de quinta-feira, possui representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

Na última segunda-feira (31), o Grande ABC ficou debaixo d’água após forte chuva que durou menos de duas horas. O temporal provocou diversas ocorrências, como pontos de alagamento, quedas de árvore, veículos submersos, acidentes de trânsito, desabamento de parte de residência, entre outras notificações.

Santo André e Mauá foram as cidades mais impactadas no Grande ABC. O Corpo de Bombeiros atendeu no município andreense, no período entre 13h30 e 18h39, 87 ocorrências, com destaque para as 63 chamadas relacionadas a enchentes, além de 23 casos de quedas de árvores e uma ligação para desabamento ou desmoronamento.

A Defesa Civil reforça a necessidade de que a população adote medidas de segurança e fique atenta a sinais de instabilidade em áreas de risco. Entre as principais orientações, estão evitar transitar por locais alagados; monitorar encostas e terrenos que possam apresentar movimentação de solo; buscar locais seguros em casos de emergências ou alertas específicos, entre outros.