Memória do Esporte. Marcio Hoppe, o historiador. Ele escreve: 1 – Os primeiros chutes 2 – As quadras 3 – A versão Nota Zero

ÍDOLO

O Náutico FS teve em seus quadros um craque, Ailton Francisco do Nascimento, lateral esquerdo técnico, clássico, defendeu o EC Vergueiro e a Seleção Amadora de São Bernardo. Ídolo do EC Resana.

O CAMINHO

Inicialmente nossos craques não sabiam bem onde ficar, se fixos atrás ou na frente, ou correndo freneticamente atrás da bola o jogo todo.

Assim foram os primeiros passos do Náutico em 1975 na quadra descoberta do Corinthians de Santo André.

Depois, e por muitos e muitos anos, jogamos na quadra do Jardim Santo Alberto e, já no final do Náutico, na quadra De Voleio.

SOCIAL

Na quadra do Jardim Santo Alberto havia um movimento social importante. Periodicamente ajudávamos com doações de alimentos ao Centro Social Santo Alberto.

DOIS TIMES

O Náutico disputou inúmeros campeonatos. Por regra de um dos torneios, não podíamos ter dois quadros. Coube ao Mauro criar o escudo para aquela competição, com o nome Nota Zero, nosso segundo time.

O escudo foi oficializado e optamos pela cor grená para os dois quadros.

AS SEDES

A primeira sede social foi no salão da Cristina. A segunda diversificou-se pelas pizzarias da cidade. Mais recentemente nos fixamos na Casa Antiga e como sede campestre na Chácara Santa Maria, em São Pedro.

E MEIO SÉCULO SE PASSOU...

Na data histórica de 15 de março de 2025 nos reunimos em São Pedro para celebrar o Jubileu de Ouro do Náutico. Representando os 80 jogadores da trajetória do Náutico, lá estavam os sete amigos que iniciaram a jornada, outros cinco amigos que nos acompanharam mais os familiares, sem o apoio dos quais não estaríamos comemorando esta incrível data.

NO AR

A entrevista dos esportistas Fernando, Márcio e Gerbelli está no site do Diário – www.dgabc.com.br; e nos Instagram, Facebook e Youtube.

Crédito das fotos 1, 2, – Acervo: Náutico FS

NÁUTICO EM DOIS TEMPOS

1 – Primórdios. Fernando (o primeiro em pé à esquerda), Gerbelli, Robertinho, Norberto, Marcio e Milton; agachados: Mauro, João, Dalton, Ailton, Danilo e Toninho

2 – A celebração dos 50 anos em março. A chácara de São Pedro possui um gramado verdejante, plano, bem aparado. Havia bola à vontade. Nenhum chute foi dado. Havia muito a se conversar

Salve, salve, Santo André

Fotos maravilhosas publicadas pela Folha do Povo ao longo da década de 1950 marcarão a Semana Santo André 2025 aqui em “Memória”. Um presente do memorialista Adelino Faccioli, cuja marca é registrada pelo infografista Agostinho Fratini, da Editoria de Artes do Diário. Amanhã, aqui em “Memória”.

Crédito da foto 3 – Arte: Agostinho Fratini

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 7 de abril de 1995 – Edição 8981

MANCHETE – Dívida com o Banespa leva o empreendedor Wagner Canhedo, dono da Vasp, para a prisão.

PERIGO – Superlotação cria trens da morte. Pingentes na lateral e na frente de trens no trecho de Mauá. Oito mortes nos últimos cinco dias entre março e abril (de 1995).

Fotos: Luciano Vicioni.

SANTO ANDRÉ – Prefeito Newton Brandão sancionaria nos próximos 15 dias o uso obrigatório do cinto de segurança: projeto aprovado pela Câmara, em segunda votação e por unanimidade.

COMEÇO DO FIM - Liminar concedida pelo Banco de Minas Gerais (BMG) tirava nove caminhões e duas máquinas do Moinho São Jorge, em Santo André.

DIADEMA – Câmara Municipal liberava uso de carro. Vereadores poderiam usar os veículos oficiais aos sábados, domingos e feriados. Aprovação do projeto foi articulada pelos políticos.

Reportagem: Vera Magalhães.

PONTO DE VISTA – As lições do pedágio.

Por inabilidade das lideranças, prevalecerá a vontade do governo na implantação de pedágios na área urbana da Rodovia dos Imigrantes.

Artigo: Silvio Minciotti, então diretor de marketing da Fepasa.

FUTEBOL – Serginho Chulapa, o novo técnico do São Caetano, clube ainda não chamado de Azulão e cujos grandes dias ainda estavam por vir.

EM 7 DE ABRIL DE...

1905 – Rio, 6 – A polícia mantinha um serviço de vigilância especial que a trazia informada de tudo quando se planejava.

Buenos Aires, 3 – Toda a Imprensa faz campanha para estabelecimento de uma instituição especial, a fim de reprimir as grosserias dos transeuntes contra o belo sexo.

1955 – Rotary São Bernardo organizava um torneio de xadrez, iniciativa do presidente do clube, advogado Calixto Antonio. Comissão Municipal de Esportes cederia local.

Antonio Lopes, Armando Cavinato, irmãos Franceschini, Jaime Cavinato, João de Lima, O. Kruss, Paulo Pelosini, Serafim Donadelli, entre outros, deveriam participar.

1970 - Instituto de Educação Américo Brasiliense, de Santo André, inauguração exposição sobre a industrialização.

HOJE

Dia Mundial da Saúde

Dia Nacional do Jornalista. A data foi instituída em 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa.

Dia do Médico Legista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Araçoiaba da Serra (1857), Jeriquara (1964), Óleo (1917), Ribeirão Corrente (1965) e Torrinha (1922).

Em Santa Catarina: Ascurra, Galvão, Ipumirim, Ouro e São Domingos.

Em Minas Gerais, Patrocínio e Rio Doce.

E mais: Araci (BA), Dores do Rio Preto (ES), José de Freitas (PI) e Pariconha (AL).

São João Batista de La Salle

7 de abril

(França 1651 – 1719). Com 12 companheiros, fundou, em 1684, a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs

Ilustração: Canção Nova (divulgação)