Indireta? Benny Blanco teria defendido Selena Gomez após possível shade de Justin Bieber

Benny Blanco chamou a atenção dos internautas ao compartilhar um clique aleatório do personagem Burro, em uma cena de Shrek. Segundo os fãs de Selena Gomez, noiva do produtor, isso teria sido uma resposta e uma possível indireta de Justin Bieber, ex-namorado da cantora, que havia publicado um meme sobre o comportamento das mulheres após noivarem, algo que foi apontado pela Internet como um shade para a cantora.

Não entendeu nada? Calma, a gente te explica! A publicação do Justin contava com uma cena de Senhor dos Anéis, mostrando o personagem Gollum segurando e exibindo o anel principal da trama, o qual ele chama de Meu Preciso. Na legenda da foto, estava escrito:

Garotas nas redes sociais quando ficam noivas.

Nem precisamos dizer que Selena estava expondo seu poderoso anel após recebê-lo de Benny, não é?

Os rumores de uma possível troca de farpas entre Benny e Bieber, que além de já trabalharem juntos, também eram amigos, aumentaram após o noivo da cantora publicar a cena do Burro nos Stories do Instagram, o que levou os internautas a apontarem que ele saiu em defesa da amada. Na web, os fãs de Selena riram da situação e interpretaram o clique de formas diferentes:

O Benny Blanco, noivo da Selena Gomez, defendendo ela, eu estou chorando, disse um, que respondeu um comentário apontando o que achava sobre aquilo: Benny chamou o Bieber de burro indiretamente.

Outra internauta já apontou outra interpretação:

Eles chamam burros de babacas, então essa é a única coisa que eu consigo pensar.

Será que vem treta por aí?

Relembre a possível troca de indiretas

Selena Gomez e Benny Blanco lançaram um álbum juntos no dia 21 de março de 2025, chamado I Said I Love You First, que foi rodeado de polêmicas, já que diversos internautas alegaram algumas indiretas para Justin Bieber. Além disso, os dois anunciaram o noivado em dezembro de 2024.

No dia 31 de março, Justin postou uma série de Stories visualmente alterado, e chegou até a desativar o Instagram, mas logo já retornou com a conta. Vale lembrar que ele é casado com Hailey Bieber, que também teve o nome muito mencionado nas redes sociais ultimamente, principalmente após um documentário mostrando a possível obsessão dela com a Selena Gomez ser postado nas redes sociais. Os dois subiram ao altar em 2018 e tiveram o primeiro filho, Jack, que nasceu em agosto de 2024.