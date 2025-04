Diadema tem exposição que celebra os 60 anos da moda

O Espaço Cândido Portinari, no Centro Cultural de Diadema, recebe a exposição 60 Anos da Moda, com looks, peças e acessórios que marcaram diferentes décadas e destacando sua evolução e influência cultural ao longo do tempo. A exposição vai até o dia 13.

Chesller Moreira, artista principal da mostra, mostrou a essência do estilo e da evolução da moda brasileira. “Cada peça foi construída pensando em uma década e em homenagem a um estilista do período. Ao longo dos últimos 60 anos, a moda no Brasil evoluiu de forma impressionante, refletindo a diversidade cultural e a riqueza criativa do País”, afirmou. “Nos anos 1960, por exemplo, tivemos Dener Pamplona de Abreu, que trouxe sofisticação e glamour às passarelas com suas criações luxuosas e artesanais, que vestiram a elite brasileira e celebridades”, complementou.

Moreira explicou sobre como os grandes nomes o inspiraram a fazer as peças. “Na década seguinte, nos anos 1970, Zuzu Angel revolucionou ao incorporar elementos da nossa cultura em suas peças, utilizando a moda como forma de protesto e expressão política”, compartilhou.

O projeto também foi influenciado pelas décadas seguintes. “Demos destaque aos anos 1980, com Clodovil Hernandes, que brilhou com sua elegância e personalidade carismática, tornando-se um ícone midiático e referência de sofisticação. Na década de 1990, Ronaldo Fraga trouxe uma nova abordagem ao valorizar a identidade nacional através de suas coleções temáticas, focadas na memória e sustentabilidade”, explicou. “Nos anos 2000, Carlos Tufvesson se destacou por suas criações sofisticadas e seu ativismo pelos direitos LGBTQ+. E nos anos 2010, Walério Araújo injetou energia e ousadia no cenário da moda brasileira, celebrando a diversidade e a inclusão com seu estilo vibrante e irreverente”, finalizou Moreira.

Outras peças da mostra foram criadas por alunos de Moreira, que dá aulas no Ponto da Moda, e por estudantes da faculdade de Moda Santa Marcelina.