Anchieta-Imigrantes: trânsito tem pontos de lentidão nesta quinta (3)

O trânsito no Sistema Anchieta-Imigrantes apresentou trechos de lentidão na manhã desta quinta-feira (3), de acordo com atualização da Ecovias às 8h13. O fluxo intenso de veículos causa retenções nos seguintes pontos:



- Via Anchieta, sentido São Paulo: do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17.

- Via Anchieta, sentido litoral: do km 63 ao km 65.

- Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo: do km 16 ao km 14.

- Interligação Baixada, sentido Anchieta: do km 1,8 ao km 0,1.



A Ecovias, concessionária que administra o sistema, não informou ocorrências de acidentes nos trechos citados. Motoristas devem redobrar a atenção e programar a viagem considerando possíveis atrasos.