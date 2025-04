Parceria com a Caixa ajudará a revelar mais atletas, diz Fran Silva

O secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva (Avante), vereador licenciado em terceiro mandato, traz no currículo experiência de 20 anos na vida pública ao lado do prefeito Marcelo Lima (Podemos). Junto com o convite para assumir a Pasta veio o desafio de resgatar o esporte, principalmente o de alto rendimento, para que o município volte a ser referência na formação de novos talentos. Entre as últimas novidades da cidade para o setor está o retorno do patrocínio da Caixa à Arena Olímpica, que completou 11 anos no último mês.

“Nossa Arena Olímpica é uma cidade dentro do município que respira o esporte e onde está nosso alto rendimento, com várias modalidades. Hoje temos convênio firmado com o governo do Estado. Quando, em 2019, o Ibirapuera virou um caos com vazamento de água e fios expostos, nós acolhemos os atletas em São Bernardo. Atualmente temos 150 atletas do alto rendimento, tanto do judô como do atletismo, que treinam e se alimentam na Arena, sendo que 80 estão alojados no local. Hoje somos pai e mãe desses jovens”, afirmou o secretário durante o podcast Política em Cena, do Diário.

Segundo Fran Silva, a parceria com a Caixa está em processo de formatação e em breve será feito grande evento para oficializar o patrocínio. Na última semana, o prefeito afirmou que a expectativa é que dentro de 30 dias todo o processo esteja finalizado. “Com isso, o alto rendimento começa a ganhar mais força. Tem o convênio do governo do Estado, que já ajuda muito, e agora vem esse patrocínio da Caixa. Com isso conseguiremos trazer mais atletas, dar mais oportunidades e revelar mais talentos”, disse.

MAIS PROJETOS

Fran Silva afirmou que após o sucesso do programa Viva o Paço a ideia é descentralizar o projeto, levando a atividade para várias arenas da cidade. Outro projeto de será ampliado é o Rua do Lazer, que será implementado em mais três vias. Entre as novas propostas que serão implementadas está a oferta de mais atividades e cursos tanto para autistas como portadores de deficiência.

“Além de já termos implementadas ações, queremos dar mais ênfase. Estou querendo incluir um núcleo de futebol para cegos na nossa cidade, que é um programa bacana, e depois desse evento que tivemos no sábado lá no Poliesportivo, que foi o Futsal Down, estamos pensando em um polo para a modalidade também”, pontuou o secretário.

Sobre o Centro de Esportes Aquáticos localizado no Riacho Grande, Fran Silva afirmou que a Pasta deve fazer uma nova inauguração, apesar de o equipamento já ter sido entregue pela gestão anterior, em novembro de 2024. Segundo o secretário, o Centro foi inaugurado pela metade.

“O espaço está bonito, mas não funcional. A academia está sendo montada agora. A piscina, a bomba estava queimada. O (atleta) paraolímpico não consegue acessar a canoa na água porque ainda precisa fazer um deck. Hoje temos de carregar o atleta no colo e colocar ele na canoa para que possa treinar. Então, o Centro foi entregue para colocar a placa e falar que entregou. A nossa gestão está equipando a academia, arrumamos a bomba da piscina e estamos vendo para fazer um pier”, pontuou.

A entrevista completa está disponível nos canais digitais do Diário.