Eficiência da Defesa Civil fez diferença no pós-chuva, diz Gilvan

O Grande ABC foi castigado por forte temporal na última segunda-feira (31), sendo que das sete cidades Mauá e Santo André foram atingidas com mais intensidade. Segundo o prefeito andreense, Gilvan Junior (PSDB), choveu 80 mm em 40 minutos, causando diversos transtornos, como alagamentos, veículos submersos, pessoas ilhadas e interrupções no tráfego.

Entretanto, a resposta rápida da prefeitura de Santo André aos impactos do temporal foi destaque nos noticiários nacionais e possibilitou que a cidade estivesse reorganizada em 12 horas. Gilvan atribui o bom resultado no pós-temporal ao Centro de Resiliência e Emergência da Defesa Civil, que respondeu muito rápido aos impactos da chuva.

“Vivemos em um cenário de mudanças climáticas. São chuvas com volume muito grande em um espaço muito curto de tempo. A cidade tem se preparado e o Centro de Resiliência e Emergência da Defesa Civil é o nosso tempo de resposta”, pontuou.

Segundo o prefeito, essa preparação antecipada possibilitou o envio de alertas à população, para as pessoas ficarem em um local seguro e tentar não se locomover durante o período de grande chuva, bem como uma resposta rápida após o fim do temporal.

“A Defesa Civil e todas as nossas equipes se deslocaram para aqueles locais que têm risco de desabamento e deslizamento de terra, ou aqueles que são conhecidos por problemas de drenagem, que apesar das obras têm dificuldade maior (de escoamento). Graças a Deus não tivemos nenhum problema com vítimas e isso é importante. Depois o foco foi restabelecer os serviços. Então, a limpeza urbana, o contato com a Enel, que sempre foi muito difícil. Na chuva anterior, que foi menor que esta última, ficaram três dias para religar a energia. Agora, em 12 horas conseguimos chegar à normalidade. Tudo muito rápido. Limpamos as ruas e no outro dia pela manhã, em 98% da cidade parecia que não havia acontecido nada”, disse o prefeito.

Gilvan destacou também a implementação da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas nesse processo de preparação, da qual a Defesa Civil faz parte, e afirmou que o trabalho executado no pós-chuva mostra a grande força de Santo André frente às intempéries relacionadas ao clima.

“É preparar o pré, com obras de drenagem, plano de micro, macrodrenagem, mas também lidar com os efeitos das mudanças. Entendo que Santo André tem dado exemplos de boas respostas para a população”, pontuou o tucano.