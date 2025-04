Barcelona supera Atlético e decisão da Copa do Rei terá clássico com o Real Madrid após 11 anos

A decisão da Copa do Rei colocará os maiores rivais da Espanha frente a frente após espera de 11 anos. O maior clássico do planeta está confirmado na final do dia 26 de abril, em Sevilha, após o Barcelona superar o Atlético, em Madri, por 1 a 0, nesta quarta-feira. O Real Madrid já havia se garantido na terça, com 4 a 4 na prorrogação diante da Real Sociedad.

Será o oitavo embate entre os gigantes espanhóis na final da Copa do Rei. O Real Madrid leva vantagem de 4 a 3 e levou o último título contra o arquirrival, com 2 a 1 no Estádio Mestalla, em Valência, na edição 2013/14. A primeira vez que as equipes se enfrentaram valendo título foi em 1936, com os merengues também vencedores. O Barcelona ganhou a última final do adversário em 1989/90.

O Barcelona, maior vencedor da Copa do Rei, buscará sua 32ª taça - foi vice em 11 oportunidades -, enquanto o Real Madrid vai atrás do 21º troféu - perdeu em 20 ocasiões. Entre eles aparece o Athletic de Bilbao, com 24 conquistas. Na história, são 259 partidas, com 105 triunfos merengues, 102 catalães e 52 empates.

Depois de protagonizarem um grande empate na Catalunha, no qual o Atlético abriu 2 a 0 rapidamente, levou quatro gols, mas mostrou força para buscar o empate, as equipes prometiam repetir a dose nesta quarta-feira e bastou um minuto para o Barcelona já assustar, com Lamine Yamal indo ao fundo, mas errando no cruzamento.

Apostando na mobilidade, Hansi Flick apostou em atacantes mais rápidos, com Yamal e o brasileiro Raphinha tendo Ferrán Torres a seu lado - Lewandowski ficou na reserva. A ideia era aproveitar os espaços e investir na velocidade.

Logo com cinco minutos, Azpilicueta cometeu dura falta em Raphinha e levou amarelo. O VAR sugeriu a expulsão, mas o árbitro, aos rever o vídeo, manteve sua decisão de campo. Os atleticanos reclamaram muito do lance, temendo o vermelho.

Em jogo no qual aprecia em casa, o atrevido Barcelona não demorou a tomar frente no placar. Aos 26 minutos, Lamine Yamal deu linda assistência entre os marcadores e Ferrán Torres apenas desviou do goleiro Musso.

Após um primeiro tempo muito nervoso e sem conseguir jogar futebol, o Atlético voltou do intervalo com três mexidas de Diego Simeone e nova postura. Com apenas cinco minutos, Griezmann e Sörloth, uma das novidades para a etapa, já haviam desperdiçado chance da igualdade. O goleiro Szczesny começou a trabalhar para salvar o Barcelona.

Havia, contudo, o risco do contragolpe aos mandantes. E Raphinha quase anota um golaço para ampliar. Livre na área, cortou o marcador e parou em grande defesa de Musso. Os espaços do Atlético permitiam que os visitantes a todo momento aparecessem de frente ao goleiro.

Na disputada etapa, Sörloth até empatou o jogo, mas estava impedido. Lewandowski entrou para deixar o Barcelona mais experiente e com uma referência na frente. O jogo seguiu indefinido até os minutos finais, com o Atlético de Madrid investindo nas bolas lançadas à área na busca pela igualdade e os catalães tentando encaixar um contra-ataque para fechar o placar. Ninguém obteve êxito. Melhor para os visitantes, que seguraram o 1 a 0.